Chi dice che per avere un design unico, un ottimo display AMOLED e un software pulitissimo servono quasi 500€? Nothing Phone (2a) Plus la pensa diversamente e, grazie a una promozione incredibile su AliExpress, crolla al suo minimo storico assoluto. Con uno sconto di oltre il 50%, questo smartphone diventa un’opportunità irripetibile per chi cerca stile e sostanza senza svuotare il portafoglio. L’offerta è legata al Mega Choice Day di AliExpress, un’occasione da cogliere al volo prima che le scorte si esauriscano. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un best-buy a questo prezzo.

Acquista Nothing Phone (2a) Plus su AliExpress a 200,99€ invece di 449€ Inserisci il coupon TUTTOA20, ITCD20 oppure IFP7ENXM Paga con PayPal

💰Ottieni un cashback del 3% su questo acquisto unendoti prima al TEAM CashBack AliExpress di PrezziTech: più siamo (e più compriamo), più salirà il cashback (fino a massimo 12%)

Nothing Phone (2a) Plus: design unico, display e autonomia al top

Nothing Phone (2a) Plus si distingue immediatamente dalla concorrenza per il suo design iconico. La scocca posteriore trasparente rivela la Glyph Interface, un sistema di 3 LED bianchi che si illuminano per notifiche, chiamate e altre interazioni, conferendo al dispositivo un’identità inconfondibile. La costruzione, sebbene in plastica, è robusta e impreziosita da finiture metallizzate, con un frontale protetto da vetro Gorilla Glass 5 e una certificazione IP54 contro polvere e schizzi.

Il pannello frontale è un altro punto di forza. Si tratta di un eccellente display AMOLED flessibile da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ e profondità di colore a 10 bit. La fluidità è garantita dalla frequenza di aggiornamento a 120 Hz, mentre la visibilità sotto il sole è assicurata da un picco di luminosità di 1300 nits. Inoltre, il PWM dimming a 2160 Hz riduce l’affaticamento visivo a basse luminosità, un dettaglio non scontato in questa fascia di prezzo.

Sotto la scocca, il cuore pulsante è il processore MediaTek Dimensity 7350 Pro, un chip customizzato che garantisce prestazioni equilibrate e un’ottima efficienza energetica. La dotazione di memoria è generosa, con 12 GB di RAM e 256 GB di storage UFS 2.2, l’unica configurazione disponibile. Il comparto fotografico è solido, con un doppio sensore posteriore da 50 MP, di cui il principale con stabilizzazione ottica (OIS), e una fotocamera frontale migliorata da 50 MP. L’esperienza software è pulita e reattiva grazie a Nothing OS, basato su Android stock con personalizzazioni minimali e zero bloatware. Il supporto è garantito per 3 major update di Android e 4 anni di patch di sicurezza. Infine, la batteria da 5000 mAh assicura un’autonomia eccezionale, arrivando a coprire fino a due giorni di utilizzo, con supporto alla ricarica rapida a 50W.

Un’offerta da non credere su AliExpress

Questa promozione rende Nothing Phone (2a) Plus un vero e proprio affare. Il prezzo di listino ufficiale è di 449€, ma durante il Mega Choice Day di AliExpress è possibile acquistarlo a un prezzo finale di soli 200,99€. Si tratta di un risparmio netto di ben 248€, che si traduce in un incredibile sconto del 55%.

Per ottenere questo prezzo è fondamentale seguire due semplici passaggi:

Inserire in fase di acquisto uno dei seguenti codici coupon: TUTTOA20, ITCD20 oppure IFP7ENXM. Selezionare PayPal come metodo di pagamento per visualizzare lo sconto finale.

L’offerta è estremamente vantaggiosa ma, come spesso accade in queste occasioni, è soggetta a limitazioni. La promozione è valida solo per un periodo di tempo limitato e fino a esaurimento delle scorte disponibili, che potrebbero terminare molto rapidamente dato l’enorme sconto. La spedizione è gestita direttamente da AliExpress e le condizioni possono variare.

