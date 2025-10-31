Tra i launcher Android più popolari vi è senza dubbio Nova Launcher, che lo scorso mese è stato abbandonato dal suo storico sviluppatore Kevin Barry, gettando nello sconforto tantissimi utenti che per anni hanno sfruttato tale soluzione per personalizzare i propri device.

Ebbene, pare che nelle ultime ore sia stato rilasciato un nuovo aggiornamento per tale laucher e ciò suggerisce che questo progetto potrebbe non essere destinato a venire messo da parte, quantomeno non nell’immediato.

Nova Launcher si aggiorna ancora in beta

Alcuni utenti segnalano il rilascio di una versione 8.1.3 nel canale beta di Nova Launcher attraverso il Google Play Store, release della quale non vi è traccia sul canale stabile né sul sito Web ufficiale.

Qualche dettaglio su tale update è stato fornito dall’ex sviluppatore Rob Wainwright, il quale ha precisato che nessuno del team originale di Nova Launcher lavora più presso Branch Metrics, aggiungendo che, sebbene la maggior parte delle modifiche in questo aggiornamento sia stata apportata dal team originale più di un anno fa, non è possibile avere garanzie per quanto riguarda la raccolta o l’analisi dei dati.

Purtroppo la dichiarazione di Wainwright sembra spegnere ogni speranza di un ritorno di Nova Launcher, dato che l’aggiornamento 8.1.3 in distribuzione oggi avrebbe in realtà più di un anno.

Questo aggiornamento include nuove funzionalità (come la personalizzazione dei colori a Nova Now per pagine, card e barra di ricerca o il salvataggio della cronologia delle ricerche per i suggerimenti Web) e una compatibilità con le ultime versioni di Android, almeno secondo il changelog pubblicato sul Google Play Store ma potrebbe comunque essere una delle ultime release ufficiali di Nova Launcher.

Al momento tale update pare non essere ancora disponibile per tutti gli utenti beta ma può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).