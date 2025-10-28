Il momento giusto per mettere le mani sul nuovo top di gamma Samsung è arrivato. A pochi mesi dal lancio, Samsung Galaxy S25 Ultra crolla al suo prezzo minimo storico di 849€ su eBay grazie a un coupon esclusivo, con uno sconto pazzesco di 650€ rispetto al listino ufficiale di 1.499€. Si tratta di un’opportunità irripetibile per acquistare il flagship Android più completo e versatile del mercato, nella sua configurazione da 12/256 GB, a un prezzo da medio di gamma. Un ribasso di oltre il 43% che lo rende un acquisto quasi obbligato per chiunque cerchi prestazioni, fotografia e supporto software senza compromessi. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo smartphone un best buy a questo prezzo e tutti i dettagli dell’offerta.

Samsung Galaxy S25 Ultra: un concentrato di potenza e intelligenza artificiale

Samsung Galaxy S25 Ultra si conferma, anche per questa generazione, come il punto di riferimento del mercato smartphone. Il suo punto di forza è un equilibrio quasi perfetto tra hardware di altissimo livello e un ecosistema software maturo e ricco di funzionalità. Il display è un pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici con risoluzione QHD+, frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz e una luminosità di picco che raggiunge i 2600 nit, garantendo una visibilità impeccabile anche sotto la luce diretta del sole. Il tutto è protetto dal resistente vetro Gorilla Glass Armor 2 con un eccellente trattamento anti-riflesso.

Sotto la scocca, realizzata con un elegante e robusto telaio in titanio, pulsa il potentissimo processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, una versione personalizzata che offre prestazioni superiori e una migliore efficienza energetica. Abbinato a 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di memoria interna UFS 4.0, garantisce una fluidità e una reattività del sistema operativo One UI 8 (basato su Android 16) mai viste prima, gestendo senza sforzo multitasking spinto e gaming ai massimi dettagli.

Il comparto fotografico rappresenta un’ulteriore evoluzione, con un sistema versatile e completo:

Sensore principale da 200 MP per dettagli incredibili e scatti luminosi.

per dettagli incredibili e scatti luminosi. Nuovo sensore ultra-grandangolare da 50 MP che migliora notevolmente la qualità in ogni condizione.

che migliora notevolmente la qualità in ogni condizione. Teleobiettivo periscopico 5x da 50 MP per zoom ottici di alta qualità.

per zoom ottici di alta qualità. Teleobiettivo 3x da 10 MP per una maggiore flessibilità.

La batteria da 5000 mAh assicura un’autonomia eccellente, in grado di coprire un’intera giornata di utilizzo intenso, con supporto alla ricarica rapida da 45W. A completare il quadro ci sono le funzionalità di intelligenza artificiale di Galaxy AI e Gemini e la promessa di ben 7 anni di aggiornamenti software, un valore aggiunto che garantisce longevità e sicurezza al dispositivo.

L’offerta nel dettaglio: come ottenerlo a prezzo minimo

Questa incredibile promozione riguarda il Samsung Galaxy S25 Ultra 5G nella sua configurazione da 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, colore Black, ed è disponibile su eBay. Il prezzo di listino ufficiale per questa versione è di 1.499€, ma grazie a questa offerta è possibile acquistarlo a un prezzo finale di soli 849€.

Per ottenere questo prezzo è necessario utilizzare il codice coupon PSPROTT25 direttamente nel carrello, prima di procedere al pagamento. L’applicazione del coupon ridurrà il prezzo finale, garantendo un risparmio netto di ben 650€, che corrisponde a uno sconto di oltre il 43%. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello. Per darvi un’idea del valore di questa promozione, lo stesso modello su Amazon è attualmente proposto a 914,99€. L’offerta è soggetta a disponibilità limitata e potrebbe esaurirsi rapidamente, data l’eccezionalità dello sconto.

