Con un po’ di ritardo rispetto al solito, Samsung rilascia l’aggiornamento mensile per i suoi flagship principali: stiamo naturalmente parlando di Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra, che stanno accogliendo in Italia nuovi firmware. Scopriamo insieme quali sono le novità in distribuzione.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra

Il lancio della One UI 8 e di Android 16 a bordo di tanti dispositivi della gamma ha un po’ ritardato l’arrivo delle ultime patch di sicurezza sugli smartphone della casa di Seoul. A distanza di qualche giorno dal rilascio iniziale, sono arrivate in Italia le patch di sicurezza di ottobre 2025 su Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra.

Sono in distribuzione i firmware S93*BXXS6BYIF, che richiedono un download piuttosto consistente per delle “semplici” patch (più di 550 MB su S25 Ultra). Le novità? Come accennato, si tratta delle patch di sicurezza di ottobre 2025, che da noi hanno fatto il loro esordio qualche giorno fa su Galaxy A56.

Come possiamo vedere nel bollettino diffuso da Samsung, le più recenti patch vanno a correggere 14 vulnerabilità lato CVE (Common Vulnerabilities and Exposures, riguardanti Android in generale) e 20 vulnerabilità SVE (Samsung Vulnerabilities and Exposures, riguardanti più nello specifico i prodotti Samsung). Questa volta non troviamo in lista alcuna vulnerabilità di livello critico. Sono stati integrati pure bugfix e perfezionamenti di stabilità, comunque non citati più nello specifico all’interno del changelog.

Per cambiamenti più corposi dovremo aspettare l’arrivo della One UI 8.5: la beta dovrebbe arrivare alla fine di novembre, partendo probabilmente proprio dalla serie Galaxy S25, mentre la versione stabile dovrebbe esordire insieme ai Galaxy S26 (in arrivo nel primo trimestre 2026). Come stiamo vedendo con le anticipazioni di queste settimane, sono attese tante novità con la prossima release, anche senza passaggi a nuove versioni di Android (si rimarrà ad Android 16).

Come aggiornare Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra

Le patch di ottobre sono disponibili anche in Italia: per verificare l’arrivo dell’aggiornamento sul vostro Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ o Galaxy S25 Ultra potete passare dalle impostazioni di sistema. Più precisamente potete recarvi in “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete collegare lo smartphone al PC e utilizzare il servizio Smart Switch.

In caso di esito negativo, potete riprovare tra qualche ora.