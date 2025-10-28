Il 2025 è stato anche l’anno degli smartphone super-sottili e adesso, dopo aver assistito al debutto dei più blasonati Samsung Galaxy S25 Edge e Apple iPhone Air e del meno famoso Nubia Air, si avvicina il momento di un altro contendente: Motorola Edge 70 sarà la versione europea dell’appena annunciato Moto X70 Air e pochi istanti fa si è mostrato in nuove immagini.

Nuovi render di Motorola Edge 70

Anni addietro, prima dell’inizio dell’era degli smartphone, Motorola aveva legato il proprio nome a telefoni cellulari dall’iconica sottigliezza. Adesso che la corsa alla riduzione dello spessore — stavolta di dispositivi dalle capacità immensamente superiori —, la casa alata non poteva non rimettersi in gioco. Motorola Edge 70 è già stato oggetto di numerose indiscrezioni e sul suo conto sappiamo già che in Europa arriverà ufficialmente il prossimo 5 novembre e che sarà il gemello del modello cinese già presentato con il nome di Motorola Moto X70 Air.

In attesa dell’evento di lancio globale, sono emersi due nuovi render stampa che esibiscono delle colorazioni particolari e recano conferma di un paio di specifiche tecniche del dispositivo: come potete vedere qui sotto, Motorola Edge 70 sarà dotato di una batteria al silicio-carbonio da 4.800 mAh e supporterà la ricarica rapida a 68 watt; il tutto con uno spessore di soli 5,99 mm, un peso di appena 159 grammi e una fotocamera principale da 50 megapixel.

Per quanto riguarda le colorazioni mostrate, Motorola le commercializzerà coi nomi Pantone Bronze Green e Pantone Lily Pad. La terza colorazione, denominata Gadget Gray, qui non appare.

C’è l’etichetta energetica

Dal momento che si tratta di uno smartphone destinato anche al mercato europeo, Motorola Edge 70 dovrà essere accompagnato dall’obbligatoria etichetta energetica, grazie alla quale apprendiamo anche qualche altro dettaglio del dispositivo. Edge 70 ha ottenuto una bella “A” come valutazione complessiva, frutto di un voto massimo per la resistenza alle cadute, di una “B” per la riparabilità, della certificazione IP68 contro acqua e polvere e di una batteria che dovrebbe garantire 1.000 cicli di ricarica prima di scendere al di sotto dell’80% della propria capacità iniziale.

Ancora pochi giorni e sapremo ufficialmente se Motorola Edge 70 e Moto X70 Air saranno uguali in tutto e per tutto o se il modello globale presenterà delle seppur minime differenze di natura tecnica.