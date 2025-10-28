Nel corso delle ultime ore la compagnia Motorola ha presentato ufficialmente moto X70 Air, il suo nuovo modello di smartphone ultra-sottile che con i suoi 5,99 millimetri di spessore (e i 159 grammi di peso) farà concorrenza ai Samsung Galaxy S25 Edge e iPhone Air, già presenti ormai da diverso tempo sui mercati di tutto il mondo: scopriamone insieme tutti i dettagli, le specifiche tecniche e il relativo listino prezzi.

Motorola Moto X70 Air: specifiche tecniche e listino prezzi

Il nuovo modello ultra-sottile di Motorola offre dalla sua un display AMOLED da 6,7 pollici di diagonale con risoluzione 1,5 K e una frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz, protetto esternamente dal vetro Corning Gorilla Glass 2 7i. Al suo interno troviamo il chip di Qualcomm, Snapdragon 7 Gen 4 (abbinato alla GPU Adreno 722), con una camera di vapore utile per una gestione efficiente delle temperature interne e un controllo delle prestazioni. Confermate inoltre le certificazioni IP68/IP69 che ne garantiscono la resistenza all’acqua e alla polvere.

Passiamo poi al comparto fotocamere, dove troviamo rispettivamente un sensore principale da 50 megapixel e un sensore secondario da 50 megapixel, abbinati ad un sensore frontale da 16 megapixel. Tutto viene alimentato in questo caso da una batteria da 4800 mAh di capacità, con il supporto alla ricarica TurboPower da 68 W di potenza, oltre che la ricarica wireless da 15 W di potenza. Presente infine il sistema operativo Android 16 preinstallato al suo interno.

Il nuovo Motorola Moto X70 Air è disponibile per i preorder in Cina rispettivamente nelle colorazioni Gadget Gray, Lily Pad e Bronze, nelle configurazioni che vi riportiamo di seguito:

12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, a 2599 yuan (circa 314 euro)

12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, a 2899 yuan (circa 350 euro)

L’uscita sul mercato cinese è attualmente prevista per il prossimo 31 ottobre, mentre per la presentazione della versione destinata al mercato globale (sotto il nome di Motorola Edge 70) bisognerà attendere il 5 novembre. Non ci resta dunque che attendere gli ultimi dettagli in merito da parte di Motorola, che arriveranno senz’altro nei prossimi giorni.