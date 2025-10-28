Nel caso in cui stiate cercando uno smartwatch che possa andar bene nella vita di tutti i giorni e che offra un rapporto qualità-prezzo imbattibile, pur unendo design curato, qualità costruttiva impeccabile, bel display, GPS affidabile e NFC per i pagamenti, Amazfit Active 2 “Premium” potrebbe essere la scelta giusta per voi.

Questo dispositivo ha già di per sé un prezzo di listino davvero conveniente ma è attualmente acquistabile in offerta su Amazon a meno di 100 euro, offerta che lo trasforma in un best buy e lo rende decisamente più appetibile rispetto al posizionamento tradizionale.

Che offerta per Amazfit Active 2 “Premium”

Amazfit è uno dei produttori che sta lavorando meglio per quanto concerne il mercato degli smartwatch, proponendo soluzioni che vanno bene, sono realizzate a dovere e integrano funzionalità interessanti su svariate fasce di prezzo.

All’interno di un catalogo sempre più ampio troviamo Amazfit Active 2 “Premium”, una vera e propria gemma, già considerando il prezzo di listino che parla di 129,90 euro a fronte delle sue peculiarità.

Questo smartwatch offre infatti una dotazione completa (display AMOLED, supporto a oltre 160 modalità sportive, monitoraggio della salute h24, GPS incluso, 10 giorni di autonomia) e include il supporto all’NFC per i pagamenti contactless (che possono essere effettuati tramite l’app Zepp Pay), principale differenza rispetto al modello “standard” che di listino costa 99,90 euro.

Con questa offerta disponibile su Amazon, la versione “Premium” di Amazfit Active 2 può essere acquistata a 93,90 euro, un prezzo di sei euro più basso rispetto a quello richiesto dal listino della versione standard, nonché il minimo storico per questo modello.

Quali sono le differenze con la versione standard?

Entrambe le versioni di Amazfit Active 2 dispongono di una cassa circolare da 44 mm con lunetta in acciaio inox e due pulsanti sul lato destro; la versione Premium pesa un paio di grammi in più (31,65 contro 29,5 grammi).

Esteticamente, l’unica differenza risiede nella finitura della lunetta: nella variante Premium essa è satinata, risultando più gradevole all’occhio e più pratica nell’uso quotidiano perché trattiene meno le impronte. C’è però da dire che la variante Premium offre due cinturini in confezione, uno in pelle e uno sportivo.

Al netto del sopra-citato NFC, c’è poi da dire che il modello Premium migliora la qualità costruttiva con l’adozione del vetro zaffiro a protezione del display AMOLED da 1,32 pollici. Grazie a questa tipologia di protezione, solitamente adottata su smartwatch di fascia alta, migliora sensibilmente la resistenza a graffi e urti.

Nel caso in cui non siate interessati a vetro zaffiro, finitura satinata per la lunetta e chip NFC per i pagamenti tramite smartwatch (trovate qua un approfondimento sulle differenze tra le due versioni), allora potreste accontentarvi della versione standard dello smartwatch, attualmente in offerta a 88,99 euro su Amazon.