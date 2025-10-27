OPPO rafforza la propria collaborazione con Google, con l’obiettivo di ridefinire l’intelligenza artificiale sugli smartphone rendendola più personale, sicura e utile. La partnership segna un passo avanti nella strategia delle due aziende verso un’AI costruita intorno alle esigenze reali degli utenti e vede il debutto di una nuova app, Mind Space, nonché una promozione per chi acquisterà Find X9 Pro. Scopriamone i dettagli.

OPPO e Google vogliono portare l’IA su smartphone a un altro livello

L’annuncio arriva alla vigilia del lancio globale della serie OPPO Find X9 e della nuova versione di ColorOS 16, dove debutteranno le principali novità legate all’AI. Il progetto punta a creare un’esperienza più integrata tra hardware, software e cloud, grazie alla combinazione tra la piattaforma Gemini di Google e le tecnologie proprietarie di OPPO.

Secondo Kai Tang, presidente della divisione software engineering di OPPO, il lavoro con Google permette di unire potenza e sicurezza in un’unica esperienza:

“Il nostro obiettivo è offrire un assistente che capisca davvero le persone e sappia gestire i loro dati in modo responsabile. L’intelligenza artificiale deve essere utile, ma anche degna della fiducia di chi la utilizza.”

Gemini Mind Space, l’hub che organizza tutto quello che conta

Il cuore pulsante della collaborazione è Mind Space, una nuova app che farà il suo debutto sulla serie Find X9. Segue le orme di altre soluzioni come Essential Space di Nothing, per citare la più conosciuta, ed è pensata per raccogliere testi, immagini e pagine web in modo immediato. Tutti i contenuti vengono salvati in uno spazio centralizzato e ordinato automaticamente, così da creare un archivio intelligente di idee e ispirazioni.

Gemini potrà infatti attingere ai contenuti di Mind Space e aiutare l’utente a trasformarli in azioni concrete. Chi sta pianificando un viaggio, ad esempio, può salvare articoli, appunti e immagini, e poi chiedere a Gemini di generare un itinerario completo basandosi su quel materiale.

Infine, OPPO sottolinea come tutto avvenga nel rispetto della privacy in quanto è l’utente stesso a decidere quali contenuti rendere accessibili e quali mantenere privati.

Le nuove funzioni AI dei Find X9

Oltre a Mind Space, OPPO e Google portano l’esperienza Gemini integrata direttamente nei prossimi flagship del colosso cinese. Sarà infatti possibile conversare con l’assistente per interagire con le app OPPO, condividere lo schermo o la fotocamera e ricevere supporto visivo in tempo reale.

Tra queste la più potente è indubbiamente Gemini Live che, come saprete, consente di porre domande mostrando la fotocamera o lo schermo del telefono per ottenere informazioni o aiuto contestuale. L’assistente può evidenziare oggetti o pulsanti direttamente sul display, guidando l’utente in varie situazioni.

Non finisce qui: per modificare le immagini arriva Nano Banana, il nuovo modello di Gemini dedicato all’editing fotografico avanzato grazie al quale con pochi comandi testuali si possono applicare miglioramenti o interventi creativi su qualsiasi foto, sia scattata che generata.

Un’architettura costruita sulla privacy

La collaborazione tra OPPO e Google si fonda su una gestione trasparente e sicura dei dati. Tutte le funzioni AI operano attraverso la piattaforma OPPO AI Private Computing Cloud, che utilizza le tecnologie di Google Cloud Confidential Computing per proteggere le informazioni sensibili in modo cifrato e isolato.

Questo garantisce che i dati elaborati dall’intelligenza artificiale restino inaccessibili a terzi, inclusa OPPO stessa. Funzioni come AI Mind Space, AI Recorder, AI Call Summary, AI VoiceScribe, AI Writer e AI Search operano interamente all’interno di questo ambiente protetto, permettendo di sfruttare le potenzialità dell’AI senza rinunciare alla riservatezza.

Debutto con la serie OPPO Find X9

Per quanto concerne la disponibilità di quanto appena descritto, le nuove funzioni AI faranno il loro esordio sulla serie OPPO Find X9 e sui dispositivi flagship aggiornati a ColorOS 16. Chi acquisterà un Find X9 o un Find X9 Pro riceverà inoltre tre mesi di abbonamento gratuito a Google AI Pro, che offre accesso anticipato alle funzioni più avanzate di Gemini e 2 TB di spazio cloud.

Ebbene, con questa collaborazione, OPPO e Google consolidano la propria visione comune di democratizzare l’intelligenza artificiale e renderla parte integrante dell’esperienza quotidiana con un occhio di riguardo alla privacy e alla sicurezza dei dati sensibili.