Si chiama OPPO Pad 5 ed è un nuovo tablet Android dedicato a chi è alla ricerca di un modello dotato di un display dalle dimensioni più che generose.

Il punto di forza del nuovo tablet di OPPO, infatti, è rappresentato da uno schermo LCD da 12,1 pollici con risoluzione 3K, refresh rate a 144 Hz, luminosità di 900 nit, certificazione TÜV Rheinland e supporto per il pennino stilo (è compatibile con OPPO Pencil 2 e Pencil 2 Pro).

Le principali caratteristiche di OPPO Pad 5

Animato da un processore MediaTek Dimensity 9400+, il nuovo tablet di OPPO può contare su un’enorme batteria da oltre 10.000 mAh.

Queste sono le caratteristiche principali di OPPO Pad 5:

display LCD da 12,1 pollici con risoluzione 3K (3.000 × 2.120 pixel), refresh rate adattivo fino a 144 Hz, luminosità fino a 900 nit

processore octa core MediaTek Dimensity 9400+ (realizzato con tecnologia a 3 nm) e GPU Immortalis-G925

8 GB / 12 GB / 16 GB di RAM (LPDDR5X)

memoria di archiviazione 128 GB (UFS 3.1) / 256 GB o 512 GB (UFS 4.1)

fotocamera posteriore da 8 megapixel con flash LED

fotocamera frontale da 8 megapixel

connettività Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4, USB Type-C USB 3.2 Gen 1, 5G sharing, NFC

USB Type-C Audio e certificazione Hi-Res

batteria da 10.165 mAh, con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC a 67 W

Android 16 con ColorOS 16

dimensioni: 266,93 × 193,35 × 5,99 mm

peso: 579 grammi

OPPO Pad 5 è stato lanciato in Cina, Paese nel quale è al momento disponibile in pre-ordine in vista di un esordio ufficiale in programma per il 22 ottobre.

Il tablet potrà essere acquistato in tre colorazioni (Lucky Purple, Galaxy Silver e Space Gray) con prezzi a partire da 2.599 yuan (pari, al cambio, a circa 310 euro) e con vari accessori.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per quanto riguarda il lancio in Europa.