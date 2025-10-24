La Open Beta di Nothing OS 4.0 si sta allargando ad altri modelli, dopo l’esordio di inizio mese, ma ad accompagnare questa buona notizia ce n’è una che potrebbe far storcere un po’ il naso. Con l’arrivo della prima versione di test per Nothing Phone (3a) e Nothing Phone (3a) Pro, è spuntata una funzione che potrebbe non piacere a tutti, che di fatto introduce degli annunci nella schermata di blocco. Vediamo di che si tratta nel dettaglio.

Nothing OS 4.0 porta gli annunci nella schermata di blocco con Lock Glimpse

La Open Beta di Nothing OS 4.0 e Android 16 ha esordito all’inizio di questo mese su Nothing Phone (3), Nothing Phone (2), Nothing Phone (2a) e Nothing Phone (2a) Plus, mentre in queste ore ha fatto capolino su Nothing Phone (3a) e Nothing Phone (3a) Pro, come preventivato. Purtroppo sembra esserci una sorpresa sgradita: la pubblicità nella schermata di blocco. La situazione è meno grave di quanto sembri, ma vale la pena chiarire.

Nothing OS 4.0 ha introdotto diverse novità a bordo degli smartphone del produttore: troviamo la dashboard di utilizzo dell’IA in Essential Space (per una maggiore trasparenza sull’attività dei modelli di grandi dimensioni), miglioramenti per la schermata di blocco, per il comportamento della luminosità, per la stabilità della fotocamera, per la connettività WiFi, per la stabilità di rete e non solo. Ci sono anche il preset “Stretch” nella fotocamera (creato in collaborazione con il fotografo Jordan Hemingway), la visualizzazione pop-up con due icone mobili, nuovi quadranti per l’orologio, il supporto per i riquadri delle Impostazioni rapide 2×2 e la Modalità Extra Dark.

Con l’arrivo su Nothing Phone (3a) e (3a) Pro è spuntata un’altra novità, denominata Lock Glimpse. In base a quanto spiegato dall’azienda, questa funzione porta sfondi sempre freschi e di alta qualità nella schermata di blocco, promettendo di “mettere in evidenza aggiornamenti tempestivi e contenuti utili pensati per migliorare l’esperienza“. Suonato un campanello di allarme?

Come si può leggere nella sezione dedicata delle impostazioni, gli utenti possono scorrere verso sinistra sulla schermata di blocco per scoprire “contenuti accattivanti da Lock Glimpse“. Come fatto notare anche da Android Authority, tutto questo ricorda Glance, un’app preinstallata su alcuni dispositivi economici o di fascia media che mostra per l’appunto “contenuti” sulla schermata di blocco.

Come possiamo vedere nel video qui in basso, la funzione Lock Glimpse offre effettivamente un carosello di sfondi per la schermata di blocco dello smartphone Nothing, che però riportano a pagine web. Per un’azienda che ha fatto del minimalismo e della “pulizia” uno dei suoi cavalli di battaglia, suona un po’ strano vedere qualcosa del genere: la funzione va infatti a utilizzare risorse per aggiornare gli sfondi/annunci, consumando dati e batteria in più del necessario.

Oh Nothing, What were you thinking? So, You can now install NOS4 on your 3a & 3a Pro BUT – 🟥 Lock Glimpse (AKA – ADS) Why just why, there was no need to add these lockscreen ads to your “Clean UI focused software” & you are even highlighting it? Bro?💔 pic.twitter.com/4zQOyddzPP — Anshu (@AnshuTechblog) October 24, 2025

Fortunatamente c’è un lato positivo. Nothing lascia la scelta all’utente: la funzione Lock Glimpse può essere attivata o disattivata all’interno delle impostazioni. Speriamo che le cose rimangano così anche in futuro. Non sappiamo se questa novità arriverà anche su altri modelli della gamma o meno: ne sapremo di più nei prossimi giorni.