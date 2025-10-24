Il team di sviluppatori di Nothing sta lavorando all’ottimizzazione di Nothing OS 4.0, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda basata su Android 16.

Ricordiamo a tal proposito che il produttore all’inizio di questo mese ha dato il via al programma open beta dedicato alla sua nuova interfaccia, lasciando tuttavia fuori due smartphone molto popolari come Nothing Phone (3a) e Nothing Phone (3a) Pro.

Ebbene, anche per tali device è arrivato il momento di assaggiare la nuova UI basata su Android 16.

Nothing OS 4.0 Beta su Nothing Phone (3a) e Phone (3a) Pro

Stando a quanto viene riportato da TechiBoy su X, l’update ha un peso di 2,21 GB e sono tante le novità che porta con sé su Nothing Phone (3a) e Nothing Phone (3a) Pro, oltre ovviamente a quelle proprie di Android 16.

Stando al changelog ufficiale, i possessori di questi smartphone potranno contare sul supporto a due icone mobili nella visualizzazione Pop-up, su due nuovi orologi per la schermata di blocco, sul supporto delle dimensioni 2×2 per la maggior parte dei tile nelle Impostazioni Rapide e su una Modalità Extra Dark.

Ed ancora, tra le novità vi sono nuove informazioni sull’utilizzo di funzioni IA in Essential Space, l’ottimizzazione delle applicazioni di sistema per garantire un avvio più rapido, il nuovo present Stretch per l’app fotocamera realizzato da Jordan Hemingway, la possibilità di sfruttare l’IA per creare in Essential Apps dei widget da condividere con la community, la funzione Playground per esplorare le creazioni della community, più possibilità di personalizzazione della schermata di blocco grazie a Lock Glimpse e un nuovo look minimal per le app di Nothing.

In sostanza, un aggiornamento che sembra avere le carte in regola per riuscire a convincere tanti utenti a provarlo.