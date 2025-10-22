WhatsApp Beta torna ad aggiornarsi per portare a un buon numero di beta tester una novità che sappiamo essere già da oltre un mese in sviluppo per la popolare app di messagistica, ovvero la possibilità di menzionare tutti gli utenti di un gruppo.

La nuova opzione, chiamata @tutti, affianca le classiche menzioni ai singoli utenti e permette di menzionare contemporaneamente tutti i membri presenti nella chat di gruppo su WhatsApp, consentendo a chi deve comunicare qualcosa di urgente di risparmiare tempo nelle singole menzioni.

WhatsApp Beta: la menzione “tutti” nei gruppi è in rollout

Nel mese di settembre è emerso che il team di WhatsApp stesse preparando la menzione @tutti per notificare tutti i partecipanti di una chat di gruppo e che addirittura avesse pensato a un modo per consentire agli utenti di silenziare tutte le menzioni nelle chat di gruppo.

Questi sforzi sembrano concretizzarsi con la versione 2.25.31.9 di WhatsApp Beta che mette a disposizione di un buon numero di beta tester entrambe queste novità (in realtà collegate tra loro).

Basterà entrare in una chat di gruppo e digitare la “@” nella casella di testo per veder comparire la nuova possibilità “tutti” in testa all’elenco degli utenti (del gruppo) che possono essere menzionati. Inviando “@tutti” andremo, di fatto, a menzionare tutti i membri presenti nella chat di gruppo.

Una volta inviato il messaggio, se effettuiamo un tap su @tutti, si aprirà un pop-up chiamato Mention all (segno che lo sviluppo non è ancora completo ma siamo sulla buona strada): il pop-up spiega che “se menzioni tutti i membri, verranno informati di un messaggio importante“.

Al contempo, il pop-up propone un collegamento alle impostazioni di notifica interne all’app di messaggistica per consentire agli utenti di disattivare anche quelle della menzione “@tutti”. Le opzioni disponibili sono due: Tutti (tutti i messaggi del gruppo) o In evidenza (@menzioni, @tutti, @risposte e altri messaggi pertinenti).

Questa novità è in rollout per un buon numero di beta tester con la versione 2.25.31.9 di WhatsApp Beta e ci aspettiamo che possa raggiungere ancora più utenti con le prossime versioni in anteprima della popolare app di messaggistica. Il rilascio sul canale stabile non dovrebbe farsi attendere a lungo.

Per dovere di cronaca dobbiamo segnalare che, qualora abbiate ricevuto la possibilità di menzionare tutti gli utenti e decidiate di provare questa novità, potrebbe non funzionare a dovere: nello specifico, nel caso in cui menzioniate un utente che non ha ricevuto la funzione, sul suo smartphone riceverà un normalissimo messaggio con scritto “@all”.

Come scaricare/aggiornare WhatsApp o provarne in anteprima le novità

Per scaricare WhatsApp su un dispositivo Android o aggiornare l’app all’ultima versione disponibile, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” o “Aggiorna”.

Invece, nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima che arriveranno sull’app in futuro, potrete rivolgervi al programma beta dell’app (la pagina dedicata al programma è raggiungibile tramite questo link) e scaricare WhatsApp Beta per Android. Nel caso in cui il programma beta fosse temporaneamente al completo, potrete comunque procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link).