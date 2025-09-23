Continua senza sosta l’evoluzione di WhatsApp, ciò grazie al lavoro del suo team di sviluppatori, volto al miglioramento di questo servizio di messaggistica istantanea attraverso l’introduzione di nuove funzioni e modifiche grafiche e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire loro un’esperienza sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.25.27.1.

Un’altra piccola novità per WhatsApp in Beta

Nei giorni scorsi è emerso che tra le funzioni in lavorazione vi è anche quella volta a consentire agli utenti di menzionare tutti i membri delle chat di gruppo e, a quanto pare, ci sono altre novità a tal proposito.

Con la versione 2.25.27.1 beta per Android, infatti, è stata introdotta per alcuni utenti una funzione che consente di silenziare tutte le menzioni nelle chat di gruppo.

Dato che l’idea degli sviluppatori di WhatsApp è quella di consentire a tutti i membri di un gruppo di sfruttare la funzionalità delle menzioni, è stato ritenuto necessario apportare questa piccola modifica: in pratica, ogni utente avrà maggiori possibilità di gestione delle notifiche per tutte le menzioni.

Senza dubbio la possibilità non solo per gli amministratori ma anche per ciascun membro di un gruppo di sfruttare le menzioni per tutti i partecipanti rappresenta una soluzione che potrebbe rivelarsi comoda in tutta una serie di ipotesi ma, allo stesso tempo, c’è il rischio che le continue menzioni generali divengano fastidiose per alcuni ed è qui che entra in gioco la possibilità di sopprimere le notifiche attivate da queste menzioni speciali (non legata all’eventuale silenziamento del gruppo).

Al momento non si sa quando questa novità sarà implementata per tutti gli utenti.

