WhatsApp sembra pronta a introdurre una di quelle novità che, pur essendo piccole sulla carta, potrebbero rivoluzionare il modo in cui comunichiamo nei gruppi più affollati; nell’ultima Beta per Android (v2.25.26.3) è stata individuata una funzione ancora in fase di sviluppo che consente di menzionare contemporaneamente tutti i membri di una chat di gruppo, grazie a una nuova opzione chiamata, senza troppa fantasia e con molta chiarezza, tutti.

Come funzionerà la nuova menzione di WhatsApp

Secondo quanto condiviso, la nuova voce comparirà nel menù delle menzioni insieme ai nomi dei singoli partecipanti, basterà selezionarla per inviare un messaggio che notificherà l’intero gruppo, indipendentemente dalle impostazioni di notifica personali dei membri. In pratica, un solo tag basterà per raggiungere tutti i contatti di quella chat, senza doverli menzionare uno per uno.

Un’implementazione che richiama per certi versi il sistema già visto negli aggiornamenti di stato, dove era possibile menzionare l’intero gruppo per avvisare tutti i partecipanti, ma che ora diventa uno strumento ufficiale e immediato all’interno delle conversazioni.

Chi frequenta chat con decine, se non centinaia, di partecipanti conosce bene la difficoltà di far arrivare un messaggio importante a tutti; la menzione @tutti rappresenta dunque la scorciatoia ideale per scenari come organizzazione di eventi o riunioni (dove basta un singolo messaggio per informare ogni membro), aggiornamenti urgenti (ad esempio in gruppi di lavoro o di progetto in cui la rapidità è fondamentale), o comunicazioni di servizio.

Inoltre, a differenza delle menzioni di stato che hanno limiti di partecipanti, questa nuova funzione non sembra avere restrizioni di numero, potrà quindi essere usata anche in gruppi estremamente popolati, compresi quelli delle community.

Al momento non sembra vi siano vincoli particolari, sia gli amministratori che i membri regolari del gruppo potranno utilizzare la menzione @tutti; tuttavia è plausibile che WhatsApp stia ancora valutando un sistema di controllo per gli amministratori, che in futuro potrebbero riservare la funzione solo a sé stessi o limitarne l’abuso.

Si tratta comunque di una funzionalità ancora in fase di sviluppo, l’azienda potrebbe introdurre modifiche o impostazioni aggiuntive prima del rilascio pubblico, per trovare il giusto equilibrio tra praticità e moderazione.

Come sempre, non ci sono tempistiche certe per la distribuzione nemmeno nel canale Beta, è probabile che WhatsApp voglia testare a fondo la funzione per evitare notifiche indesiderate o spam eccessivo, specialmente nei gruppi più grandi.

Come aggiornare l’app all’ultima versione disponibile

Per essere sicuri di non perdervi nessuna delle novità implementate nelle ultime versioni di WhatsApp, il consiglio è quello di mantenere il software costantemente aggiornato; per farlo potete controllare l’eventuale disponibilità di update direttamente dal Google Play Store utilizzando il badge sottostante.

Qualora invece foste intenzionati a testare con mano e in anteprima tutte le novità in fase di sviluppo, potete prendere in considerazione il passaggio al canale beta di WhatsApp, seguendo le indicazioni riportate nella nostra guida.