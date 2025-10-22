Il team di sviluppatori di Google è impegnato in un lavoro senza sosta volto al miglioramento delle applicazioni e dei servizi che il colosso di Mountain View offre agli utenti e l’ultimo esempio in tal senso è quello che ci arriva da App Google.

Pare, infatti, che l’azienda statunitense abbia in programma di arricchire la sua applicazione principale per Android di una Modalità Incognito, così da garantire agli utenti la possibilità di effettuare ricerche “senza lasciare tracce”, così come avviene da anni nella versione per iOS.

Scoperta un’altra novità di App Google

Sebbene questa novità non sia ancora attiva, nella versione 16.42.61.sa.arm64 beta di App Google sono già stati individuati alcuni interessanti riferimenti, grazie ai quali possiamo farci un’idea della nuova funzionalità.

Quando si digitano parole per una nuova ricerca, dovrebbe apparire un nuovo interruttore per disattivare la cronologia delle ricerche proprio sopra la tastiera e, se lo si attiva e si esegue una ricerca, i risultati non appariranno all’interno dell’applicazione ma si apriranno in una nuova scheda personalizzata di Google Chrome già in modalità di navigazione in incognito.

Gli utenti potranno cliccare su qualsiasi risultato e continuare a navigare o scegliere di aprire questa scheda all’interno di Google Chrome (che si aprirà per impostazione predefinita in modalità di navigazione in incognito).

Ecco una breve dimostrazione della nuova funzione:

Questa soluzione rende più semplice per gli utenti effettuare le loro ricerche in incognito anche se il nome scelto da Google, “Cronologia disattivata”, potrebbe generare un po’ di confusione (potrebbe essere anche cambiato prima della sua implementazione a livello globale).

Pare che il colosso di Mountain View sia al lavoro anche su un’altrà novità per App Google, volta a rendere più semplice selezionare la Modalità IA e in particolare la funzione Ricerca Live (ciò grazie a un nuovo pulsante Più in alto a sinistra in qualsiasi casella di testo di ricerca).

Restiamo in attesa di informazioni da Google per scoprire quando queste novità saranno implementate e se verranno modificate prima del loro rilascio.