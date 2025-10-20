AAWireless lancia un nuovo prodotto pensato per migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso di Android Auto wireless (e non solo): arriva oggi AAWireless TWO+, il primo adattatore 2-in-1 del marchio, utilizzabile sia con Android Auto sia con Apple CarPlay, ovviamente nelle versioni senza fili. Scopriamolo insieme.

AAWireless TWO+ è disponibile da oggi: è il primo 2-in-1 della gamma

AAWireless ha lanciato sul mercato altri adattatori nel corso degli anni: si tratta di soluzioni perfette per chi vuole utilizzare Android Auto wireless pur senza possedere un veicolo compatibile. Chi è stanco di dover collegare il cavo al proprio smartphone per accedere a Google Maps e a tutte le altre app messe a disposizione da Android Auto direttamente sullo schermo dell’infotainment può dare una possibilità a uno degli accessori del marchio.

Quest’oggi fa il suo debutto AAWireless TWO+, un nuovo modello perfezionato che costituisce il primo adattatore 2-in-1 della gamma: non serve più acquistare un adattatore per Android Auto wireless e uno per Apple CarPlay wireless, visto che il nuovo accessorio risulta compatibile con entrambi i sistemi. Offre infatti una connessione senza fili immediata con Android Auto e CarPlay, con un pulsante multifunzione per un abbinamento veloce e un passaggio fluido tra smartphone Android e iPhone.

Il nuovo adattatore 2-in-1 è stato pensato per offrire versatilità, e mette a disposizione aggiornamenti software via OTA regolari. La configurazione è semplice, grazie all’apposita app complementare (che offre impostazioni e possibilità di personalizzare alcune funzioni), e non richiede particolari abilità tecnologiche. È compatto (5,5 x 3,5 x 1,5 cm, 18 g di peso) e include nella confezione un cavo USB Type-C/Type-A. È compatibile con smartphone dotati di almeno Android 11 per quanto riguarda il robottino, o almeno con iPhone X per quanto concerne iOS.

Dopo il lancio limitato in anteprima su Indiegogo della scorsa primavera, che ha portato alla vendita di più di 3000 unità in un giorno, AAWireless TWO+ è ora disponibile in Europa e negli Stati Uniti attraverso il sito ufficiale. Il prezzo consigliato è di 59,99 euro.