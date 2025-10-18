Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multipiattaforma, introducendo nuove funzioni e modifiche grafiche più o meno rilevanti e risolvendo i bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire loro un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore, come frutto di tale incessante lavoro, è arrivato il rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.25.30.12.

Ancora novità per il gruppi in WhatsApp Beta

Nelle scorse settimane è emerso che gli sviluppatori sono al lavoro per implementare la possibilità per gli utenti di inviare nei grandi gruppi delle notifiche a tutti i membri e, allo stesso tempo, un sistema per silenziare tutte le menzioni nei gruppi.

Al momento tale nuovo sistema è ancora in fase di ottimizzazione e grazie alla versione 2.25.30.12 beta per Android scopriamo che gli sviluppatori hanno pensato ad una soluzione che limita il funzionamento delle menzioni nelle chat di gruppo di grandi dimensioni.

Il team di WhatsApp sta definendo delle regole specifiche per l’utilizzo della menzione di tutti i membri a seconda delle dimensioni del gruppo: in quelli più piccoli ogni partecipante avrà la libertà di taggare tutti i membri (così da mantenere un senso di collaborazione e garantire che non vengano persi aggiornamenti importanti) mentre in quelli più grandi (con oltre 2 membri) solo gli amministratori potranno utilizzare la menzione per tutti (ciò al fine di evitare il sovraccarico di messaggi e mantenere le discussioni più mirate).

Al momento non si sa quando tale novità sarà implementata per tutti gli utenti.

