Continuiamo a seguire con interesse il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzioni e modifiche grafiche più o meno rilevanti o la risoluzione dei bug riscontrati, in modo da garantire agli utenti un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android, che arriva così alla versione 2.25.30.4.

WhatsApp Beta ha un’altra novità per gli aggiornamenti di stato

Nei mesi scorsi è emerso che era in fase di sviluppo una funzionalità che avvisa gli utenti quando contatti selezionati condividono nuovi aggiornamenti di stato, ossia una soluzione che consente di abilitare le notifiche per contatti specifici direttamente dalla schermata di aggiornamento dello stato (una volta attivata, gli utenti ricevono notifiche in tempo reale ogni volta che il contatto in questione pubblica un nuovo stato).

Ebbene, pare che con la versione 2.25.30.4 beta per Android di WhatsApp il team di sviluppatori abbia iniziato a testare questa nuova funzionalità con alcuni utenti.

In pratica, questa opzione offre agli utenti un maggiore controllo sugli aggiornamenti che desiderano seguire, rendendo più facile rimanere in contatto con gli amici più stretti e i familiari. Per attivarla, gli utenti possono aprire l’aggiornamento di stato di un contatto e accedere all’opzione “Ricevi notifiche” direttamente dal menu a discesa (dal quale sarà anche possibile disattivare la funzione).

Quando un contatto con gli avvisi abilitati pubblica un nuovo aggiornamento di stato, WhatsApp invia immediatamente una notifica push in tempo reale all’utente.

Al momento non si sa quando questa novità sarà implementata per tutti gli utenti.

