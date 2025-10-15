Il team di sviluppatori di Google ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per Google TV Streamer, il dispositivo pensato dal colosso di Mountain View per rendere smart il sistema operativo delle TV, dei proiettori o di qualunque dispositivo che sia dotato di un display.

Con l’update in fase di rilascio gli sviluppatori di Google introducono pure le nuove patch di sicurezza, anche se non sono le ultime disponibili: sebbene, infatti, siamo già ad ottobre, la nuova versione software per il device di Google include quelle di agosto 2025.

Google TV Streamer si aggiorna per la quarta volta

Sin dal lancio di Google TV Streamer lo scorso anno, il colosso di Mountain View ha rilasciato tre aggiornamenti software per questo dispositivo: il primo è arrivato nel mese di novembre 2024, seguito dal secondo a febbraio 2025 e dal terzo a maggio.

Con tutti questi update le patch di sicurezza implementate non sono mai state le ultime disponibili e la stessa cosa si ripete anche per il nuovo aggiornamento appena rilasciato.

In seguito a questo nuovo update, che ha un peso di 227 MB, il software arriva alla versione UTTK.250729.004. Il changelog ufficiale purtroppo non contiene riferimenti ad eventuali nuove funzionalità introdotte, in quanto parla soltanto di risoluzione di bug e miglioramenti delle prestazioni:

Security Patch Updates to August 2025

Other bug fixes and performance improvements

Stando a quanto è stato reso noto dal colosso di Mountain View, l’update è in fase di distribuzione e presto dovrebbe essere disponibile per tutti i possessori di Google TV Streamer. Per scaricarlo è sufficiente andare nel menu delle Impostazioni, entrare nella sezione Sistema e quindi selezionare prima Informazioni e poi Aggiornamenti di sistema.