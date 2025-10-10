Google non ha nascosto di avere grandi progetti per la sua piattaforma per l’intrattenimento, ossia Google TV e il team di sviluppatori dell’azienda è impegnato in un continuo lavoro di miglioramento, in modo da offrire agli utenti nuove funzionalità e un’interfaccia sempre più piacevole e curata.

Alcuni servizi di streaming, come ad esempio Netflix, mostrano un avviso per verificare se l’utente sta ancora guardando un determinato contenuto e tale soluzione è particolarmente utile nel caso in cui dovesse capitare di addormentarsi.

Ebbene, pare che una funzionalità simile protebbe essere implementata anche in Google TV.

Google TV prepara una nuova funzione

Dall’analisi della versione 1.0.815784074-735113 dell’applicazione Google TV Home è emerso che la piattaforma a breve potrebbe verificare se l’utente sta ancora guardando la TV.

In particolare, queste sono le stringhe di codice che si riferiscono alla nuova funzionalità:

Just checking in. This channel will stop playing because you haven’t used the remote in a while

Are you still watching?

Keep watching

Purtroppo i riferimenti individuati nel codice non consentono di avere tutti i dettagli sul funzionamento del nuovo sistema e così non è chiaro per esempio se verrà inizialmente solo interrotta la riproduzione del contenuto o se verrà attivata direttamente la modalità di sospensione di Google TV (ciò di solito avviene dopo un po’ di tempo se non si riproduce alcun contenuto multimediale o non si interagisce con il sistema).

Non è nemmeno chiaro se si avrà la possibilità di stabilire il periodo di tempo decorso il quale il sistema procederà alla verifica se l’utente sta ancora guardando la TV.

Inoltre, il riferimento a un “canale” nel codice suggerisce che questa funzionalità potrebbe non essere applicabile a tutti i contenuti video.

Per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali da Google.