Di recente Gemini ha fatto il suo esordio ufficiale sulla piattaforma Google TV, sebbene al momento sia limitato ad un piccolo numero di smart TV.

Il colosso di Mountain View, tuttavia, ha promesso che entro la fine del 2025 il suo assistente IA verrà esteso a un numero più ampio di modelli e pare che il team di sviluppatori dell’azienza stia testando alcune funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza di visione.

Google TV potrebbe migliorare il supporto alle funzioni IA

Dall’analisi del codice dell’applicazione Android TV sui dispositivi che usano la nuova interfaccia del colosso statunitense sono emersi dei riferimenti a diverse funzionalità che potrebbero essere implementate nel corso dei prossimi mesi.

In particolare, sono state scovate le seguenti possibili novità:

Sparkify

Scene Style

Visual Style

Describe your idea

Generate Video

Per quanto riguarda la prima, Sparkify, si tratta di una funzionalità IA sperimentale presentata in occasione di Google I/O 2025, studiata per generare video animati usando Gemini e Veo: pensata in particolare per i bambini, al fine di migliorare il loro apprendimento usando supporti visivi, può essere sfruttata anche dagli adulti per argomenti che potrebbero non interessare ai più piccoli.

Gli altri termini trovati nel codice sembrano potersi riferire a specifiche funzionalità di Sparkify, probabilmente per aiutare a perfezionare i risultati dei video.

Dato che al momento sia Gemini per Google TV che Sparkify sono disponibili solo per un numero limitato di utenti, non è possibile fare previsioni su quando potrebbero essere implementati su larga scala e per saperne di più, pertanto, non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal colosso di Mountain View.