Cercate un tablet con un display enorme e prestazioni da top di gamma senza svuotare il portafoglio? Il momento giusto è arrivato. In occasione della “giornata del brand” su AliExpress, il potente OnePlus Pad 3 crolla al suo minimo storico, passando da un prezzo di listino di 599,99€ a un incredibile 338,48€. Si tratta di un’opportunità eccezionale per mettere le mani su un dispositivo orientato alla produttività e all’intrattenimento, dotato di specifiche tecniche di altissimo livello. Per accedere a questo prezzo è sufficiente utilizzare un coupon dedicato, rendendo il rapporto qualità-prezzo semplicemente imbattibile. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo dispositivo un best buy assoluto con questa promozione.

OnePlus Pad 3: un gigante di potenza e produttività

OnePlus Pad 3 si distingue immediatamente per il suo imponente display IPS LCD da 13,2 pollici, una dimensione che lo rende quasi unico nel panorama Android. Il pannello vanta una risoluzione 3.4K (3392×2400 pixel) e un refresh rate adattivo fino a 144Hz, garantendo una fluidità visiva eccezionale e una qualità delle immagini di alto livello, con una luminosità di picco di 900 nits. Il particolare rapporto d’aspetto 7:5 è ideale per la navigazione web, la lettura di documenti e il multitasking, offrendo più spazio verticale rispetto ai tradizionali 16:9.

Sotto la scocca in alluminio batte il cuore del tablet: il potentissimo processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Questa piattaforma, con la sua CPU Oryon e la GPU Adreno 830, assicura prestazioni da primo della classe in ogni scenario, dal gaming più esigente alle applicazioni professionali. La versione in offerta è dotata di 12 GB di RAM LPDDR5x e 256 GB di memoria interna UFS 4.0, una combinazione che elimina ogni tipo di rallentamento o incertezza. L’esperienza multimediale è completata da un sistema audio a 8 speaker con supporto Dolby Atmos, capace di restituire un suono corposo e immersivo. L’autonomia è un altro punto di forza, grazie a una massiccia batteria da 12.140 mAh che supporta la ricarica rapida a 80W. La connettività include standard moderni come Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Display : 13,2″ IPS LCD, 3.4K (3392×2400), 144Hz, 900 nits

: 13,2″ IPS LCD, 3.4K (3392×2400), 144Hz, 900 nits Processore : Qualcomm Snapdragon 8 Elite

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM : 12 GB LPDDR5x

: 12 GB LPDDR5x Storage : 256 GB UFS 4.0

: 256 GB UFS 4.0 Batteria : 12.140 mAh con ricarica rapida a 80W

: 12.140 mAh con ricarica rapida a 80W Audio : 8 speaker con Dolby Atmos

: 8 speaker con Dolby Atmos Sistema Operativo : Android 15 con OxygenOS 15

: Android 15 con OxygenOS 15 Connettività: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2

L’offerta su Aliexpress: un prezzo che non si ripete

Questa promozione, disponibile su AliExpress in occasione della “giornata del brand”, rappresenta un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Il prezzo di listino del OnePlus Pad 3 nella configurazione da 12/256 GB è di €599,99, ma grazie a questa offerta limitata il prezzo scende drasticamente.

Per ottenere il massimo risparmio, è necessario applicare il codice coupon ITBS40 direttamente nel carrello prima di procedere al pagamento. In questo modo, il prezzo finale del tablet sarà di soli 338,48€. Si tratta di un incredibile sconto del 43%, con un risparmio netto di oltre 260€ sul prezzo originale. L’offerta è valida per la Global Version del dispositivo. Come spesso accade per promozioni di questa portata, la disponibilità è limitata sia nel tempo che nel numero di pezzi disponibili, pertanto si consiglia di agire rapidamente per non perdere l’opportunità. A questo prezzo, i pochi compromessi del dispositivo, come l’assenza di un pannello OLED o del sensore di impronte, passano decisamente in secondo piano.

