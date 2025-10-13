Sono oramai trascorsi tre mesi da quando il team di sviluppatori di Samsung ha rilasciato la prima versione beta di One UI 8 Watch per Samsung Galaxy Watch7.

Ebbene, pare che l’attesa dell’aggiornamento stabile per i possessori di questo smartwatch sia giunta al termine: il colosso coreano, infatti, ha finalmente iniziato a distribuire l’update della sua nuova interfaccia personalizzata.

Samsung Galaxy Watch7 ottiene la versione stabile di One UI 8 Watch

Dalla Corea del Sud è arrivata la notizia del rilascio dell’atteso aggiornamento che porta la nuova interfaccia di Samsung, basata su Wear OS 6, su Samsung Galaxy Watch7.

L’uodate in questione, che per il momento è in fase di distribuzione solo per i beta tester ma che dovrebbe a breve essere disponibile anche per tutti gli altri utenti, porta il firmware dello smartwatch alla versione L310XXU1BYI4 e include le patch di sicurezza di settembre 2025.

Per i beta tester l’aggiornamento ha un peso di circa 160 MB ma per gli altri utenti è probabile che il pacchetto di dati da scaricare e installare sarà ben più grande.

Tra le novità che One UI 8 Watch introduce vi sono un’interfaccia completamente ridisegnata, quattro nuove funzionalità per la salute e il fitness (Indice Antiossidante, Guida alla Buonanotte, Running Coach e Carico Vascolare), la possibilità di usare la funzione Now Bar per visualizzare tutte le attività in corso, più gesture, una nuova animazione per la ricarica, una visualizzazione delle notifiche migliorata, una schermata delle app personalizzata e nuove watch faces.

Nel corso dei prossimi giorni l’update dovrebbe iniziare a sbarcare anche sui Samsung Galaxy Watch commercializzati al di fuori della Corea del Sud.

Quando l’aggiornamento sarà effettivamente disponibile, potrà essere scaricato e installato attraverso l’app Samsung Wearable sullo smartphone associato allo smarwatch andando nella sezione dedicata agli update.