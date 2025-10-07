Proseguono i rilasci di One UI 8.0 per gli smartphone Samsung. In questi giorni è la volta dei dispositivi pieghevoli Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4, lanciati nel 2022: come atteso, è l’ultimo grande aggiornamento del sistema operativo Android che questi telefonini riceveranno, chiudendo così il ciclo di supporto software garantito dall’azienda coreana.

La distribuzione dell’aggiornamento sui device pieghevoli

Dopo settimane di rilasci graduali su diversi dispositivi di fascia alta e media della gamma Galaxy, Samsung ha esteso la disponibilità di One UI 8.0 ai modelli pieghevoli più datati, ancora compatibili con questo update.

L’aggiornamento sta raggiungendo gli utenti in numerosi Paesi tra Africa, Asia ed Europa, e si basa su Android 16 con una buona gamma di specifiche versioni firmware per ciascun modello: il Galaxy Z Flip4 riceve la versione F721BXXUAIYIF, mentre il Galaxy Z Fold4 viene aggiornato alla versione F936BXXUAIYIF. Entrambi i dispositivi beneficiano anche della patch di sicurezza di ottobre 2025, che rafforza ulteriormente la protezione del sistema contro potenziali vulnerabilità.

Come installare l’aggiornamento

Gli utenti possessori di un Galaxy Z Flip4 o Galaxy Z Fold4 possono verificare manualmente la disponibilità dell’aggiornamento accedendo alle impostazioni del proprio dispositivo. Il percorso da seguire è semplice: basta navigare in Impostazioni e di qui accedere alla voce dell’aggiornamento software, per toccare il pulsante di download, se disponibile. Una volta avviato lo scaricamento, sarà sufficiente premere il pulsante di installazione per avviare la procedura, che richiede solo alcuni minuti.

È importante notare che le dimensioni del pacchetto di aggiornamento superano i 3 gigabyte: è per questo motivo che Samsung consiglia di effettuare il download tramite una connessione Wi-Fi per evitare il consumo di dati mobili e garantire una procedura più veloce e stabile.

Le novità di One UI 8 per i dispositivi pieghevoli

L’aggiornamento a One UI 8.0 porta con sé diverse migliorie e funzionalità rinnovate che cambiano in parte le abitudini di utilizzo quotidiane degli utenti di Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4. Tra le modifiche più evidenti spicca il redesign di alcune applicazioni Samsung, come Internet, Quick Share e Meteo.

Una delle innovazioni più significative riguarda Samsung DeX, la modalità desktop dei dispositivi Galaxy, che ora si basa sulla Desktop Mode nativa di Android 16. L’esperienza d’uso diventa molto più stabile e fluida quando si utilizza il telefono connesso a un monitor esterno, migliorando sensibilmente la produttività per chi sfrutta questa funzionalità in ambito professionale.

Sul fronte della sicurezza, la Secure Folder ha ricevuto alcuni sviluppi tecnici che la rendono ancora più sicura rispetto alle versioni precedenti, offrendo agli utenti maggiori garanzie nella protezione di dati sensibili e applicazioni private. Inoltre, le funzionalità di gestione di sveglie, eventi del calendario e promemoria sono state arricchite con nuove opzioni che permettono un controllo più granulare e personalizzato.

Ancora, One UI 8 apporta alcuni miglioramenti anche nel comparto della connettività audio Bluetooth, con perfezionamenti alla tecnologia Auracast per la trasmissione audio e l’introduzione del supporto per gli apparecchi acustici basati su Bluetooth. L’applicazione Fotocamera introduce un nuovo gesto di scorrimento che semplifica l’accesso rapido agli strumenti e alle impostazioni, rendendo l’esperienza di scatto più intuitiva.