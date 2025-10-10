Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato dell’apertura del programma Open Beta della OxygenOS 16, attualmente disponibile solo per gli utenti indiani e compatibile solo con gli smartphone flagship che OnePlus ha lanciato sul mercato negli ultimi due anni.

Oggi il produttore cinese ha compiuto un nuovo passo in avanti nella marcia di avvicinamento verso la presentazione della prossima versione di OxygenOS, in programma il prossimo 16 ottobre, pubblicando alcuni teaser su cosa essa sarà in grado di offrire in termini di fluidità. Parallelamente, emerge una possibile lista dei dispositivi che saranno supportati.

OxygenOS 16: parola d’ordine fluidità

“Così veloce. Così fluido.” Sarà questo uno dei motti che accompagneranno OxygenOS 16, la prossima versione della propria interfaccia personalizzata che OnePlus sta realizzando su base Android 16.

L’altro motto è infatti “Intelligente a modo tuo” e fa riferimento all’implementazione delle capacità di Gemini che miglioreranno le doti di intelligenza artificiale dei dispositivi del produttore cinese, con l’assistente targato Google che potrà interagire con le app e i servizi di OnePlus e potenziare funzionalità come Mind Space.

Tornando al presente, l’account indiano di OnePlus ha condiviso su X nella giornata di ieri una sorta di “spot” pre-lancio della prossima OxygenOS, suggerendo che gli utenti potranno “muoversi sullo schermo come se stessero suonando la loro canzone preferita”.

OnePlus ha diffuso i primi teaser per la prossima versione di OxygenOS

La frase contenuta nel suddetto post trova riscontro nella sezione dedicata alla OxygenOS 16 sul sito ufficiale di OnePlus. La pagina Web, disponibile anche nella versione italiana del sito, anticipa le potenzialità della nuova versione dell’interfaccia, parlando di Fluidità inarrestabile.

Preparati a una fluidità assoluta. Tre ore di reel, passaggi fulminei tra app e gaming ad alta intensità? OxygenOS rimane fluido, implacabile e raffinato. La tua vita scorre veloce, OxygenOS 16 è ancora più veloce. Spingilo al massimo. Non si romperà. Né si fermerà.

Fluidità dell’interfaccia utente

In tal senso, l’interfaccia verrà potenziata con OnePlus Flow Motion, tecnologia che renderà fluido ogni scorrimento dell’interfaccia utente, nonché l’apertura e la chiusura delle app.

In generale, pare che OnePlus abbia lavorato per far sì che possano funzionare in parallelo tante tipologie di animazioni (che diventano più curate), mettendo fine a lag ed esperienze utente “statiche”.

Miglioramenti sul fronte del multitasking

Anche sul fronte del multitasking sono previsti grossi miglioramenti. In tal senso, i passi in avanti dovrebbero essere più evidenti sui tablet: gli utenti potranno passare agevolmente tra le app (massimo cinque in contemporanea) e ridimensionare le app con un semplice gesto di scorrimento.

Miglioramenti sul fronte di connettività e interoperabilità

Il team di sviluppo ha lavorato anche per migliorare (e rendere fluida) la connettività dei propri dispositivi e l’interoperabilità degli stessi nei confronti di dispositivi dello stesso o di altri ecosistemi.

Gli utenti potranno condividere file, effettuare il mirroring dello schermo e controllare lo smartphone o il tablet attraverso computer Mac e Windows, potranno condividere file e foto con gli iPhone con l’app O+ Connect, potranno sincronizzare Apple Watch con gli smartphone OnePlus e potranno agevolmente usare all’unisono OnePlus Pad e smartphone OnePlus.

Previous Next Fullscreen

OnePlus ha poi perfezionato un’interazione analoga a quella che Apple integra su iPhone e che abbiamo quando due utenti iPhone provano a scambiarsi file avvicinando i due smartphone: gli utenti OnePlus potranno fare la stessa cosa avvicinando due smartphone per trasferire file e foto senza cavo e senza attese.

Quali saranno i dispositivi supportati

Nell’avviare il programma OpenBeta di test per la OxygenOS 16, OnePlus ha indirettamente confermato il supporto ufficiale per sei dispositivi in tutto ma, grazie a un post creato da un membro della community ufficiale, sappiamo quali altri dispositivi (tra smartphone e tablet) del produttore cinese riceveranno l’aggiornamento.

Questa lista di dispositivi si arricchirà presto con l’attesissimo OnePlus 15, quello che sarà il primo smartphone targato OnePlus a debuttare sul mercato con a bordo proprio OxygenOS 16 entro la fine del 2025 (ma in rete si parla già di lancio entro fine ottobre, almeno sul mercato cinese).