Dopo aver spoilerato l’integrazione di Gemini per aumentare le capacità IA dei propri dispositivi, OnePlus (tramite la propria divisione indiana) ha annunciato la data di presentazione di OxygenOS 16.

La nuova versione dell’interfaccia personalizzata, basata su Android 16, verrà svelata al pubblico tra qualche settimana, nel giorno successivo alla presentazione di ColorOS 16, ovvero la prossima generazione dell’interfaccia personalizzata che troveremo sui dispositivi OPPO a livello globale e sui dispositivi OnePlus venduti in Cina.

È ufficiale: OxygenOS 16 arriverà a brevissimo

Tramite un post su X, la divisione indiana di OnePlus ha ufficializzato la data di lancio di OxygenOS 16. La prossima versione dell’interfaccia personalizzata OxygenOS, accompagnata dal motto “Più intelligente di quanto pensi” e dal logo di OnePlus AI, verrà svelata il 16 ottobre 2025.

La presenza del logo OnePlus AI pone ancora una volta l’accento sul fatto che l’intelligenza artificiale sarà una componente fondamentale della prossima versione dell’interfaccia personalizzata del produttore cinese.

Come abbiamo avuto modo di scoprire la scorsa settimana, Gemini sarà integrato nella suite IA di OnePlus e potrà interagire con le app e con funzioni come Mind Space, elemento che verrà aggiornato proprio per sfruttare le potenzialità di Gemini.

La lista dei dispositivi compatibili e le tempistiche per il rilascio sui dispositivi compatibili verranno annunciate al momento del lancio al quale, a questo punto, mancano appena dieci giorni. Inutile dire che OnePlus 13 e OnePlus 13T/13s sono i primi candidati a ricevere questo aggiornamento.