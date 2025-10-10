Nuove promozioni sbarcano quest’oggi sul Google Store, naturalmente riguardanti i prodotti della gamma Pixel. In particolare, questa volta vengono coinvolti i modelli più “abbordabili”, ossia il flagship dello scorso anno Google Pixel 9 e il modello di fascia media Google Pixel 9a, che possono essere acquistati con sconti fino a 300 euro grazie ai bundle previsti. Vediamo come funzionano le offerte.

Google Pixel 9 vs Pixel 9a: quale fa per voi

Per oggi mettiamo un attimo da parte la serie Pixel 10 per tornare a Google Pixel 9 e a Pixel 9a, due tra i modelli più apprezzati della gamma, un po’ per il loro prezzo più contenuto un po’ per la loro compattezza.

Google Pixel 9 è il più economico della gamma principale dello scorso anno e offre un display OLED da 6,3 pollici Full-HD+. Il cuore della serie è il Tensor G4 progettato da Google stessa, affiancato qui da 12 GB di memoria RAM pensati per ottimizzare le prestazioni dell’intelligenza artificiale e da almeno 128 GB di storage. La batteria è da 4700 mAh e supporta la ricarica rapida cablata fino a 27 W, mentre sul versante fotografico il dispositivo vanta un sensore principale da 50 MP e un obiettivo ultra-grandangolare da 48 MP. Per ulteriori dettagli qui trovate la scheda tecnica completa di Pixel 9.

Google Pixel 9a è uscito successivamente, nel mese di marzo 2025: risulta il modello ideale per chi vuole provare l’esperienza Pixel senza spendere troppo, e al contempo mettere le mani su un prodotto dalle dimensioni piuttosto compatte, simili a quelle del fratello maggiore. Questo grazie all’integrazione di un display OLED da 6,3 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz. A disposizione anche Google Tensor G4 affiancato da 8 GB di RAM e almeno 128 GB di memoria interna, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP e ultra-grandangolare da 13 MP e batteria da 5100 mAh con ricarica cablata da 23 W e ricarica wireless.

Tutti e due gli smartphone dispongono di Android 16 e possono contare su 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo totali, tra versioni di Android, patch di sicurezza e Pixel Drop.

Segui Google Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Le offerte del Google Store, con e senza bundle

Google Pixel 9 ha esordito al prezzo consigliato di 899 euro, ma in seguito al lancio del successore, Pixel 10, la cifra di partenza è scesa a 799 euro (128 GB). Fino al 31 ottobre 2025 potete acquistare lo smartphone in bundle con Google Pixel Buds Pro 2 o con Google Pixel Watch 3 approfittando di uno sconto di 300 euro: più precisamente, Big G sconta lo smartphone di 200 euro e il wearable di 100 euro, per un totale di 300 euro di risparmio. Optando per le cuffie, la spesa totale parte da 748 euro, mentre con lo smartwatch si parte da 778 euro (con la versione Bluetooth da 41 mm).

Due le possibilità anche con Google Pixel 9a: potete acquistare lo smartphone a partire da 449 euro, con uno sconto di 100 euro valido fino al 24 ottobre 2025, ma anche approfittare del bundle con le cuffie Pixel Buds 2a, per un risparmio di 25 euro su queste ultime (con una spesa totale di 573 euro). Resta a disposizione il servizio di permuta, con valori fino a 375 euro grazie al bonus di 50 euro. Con l’acquisto sono inclusi 3 mesi di Google One Premium, 3 mesi di YouTube Premium e 6 mesi di Fitbit Premium.