Nel corso delle ultime ore, nuovi leak emersi in Rete avrebbero svelato le specifiche tecniche del comparto fotocamere dei prossimi modelli di smartphone top di gamma, rispettivamente OPPO Find X9 Ultra e Xiaomi 17 Ultra : scopriamole insieme nel dettaglio.

OPPO Find X9 Ultra: tutti i dettagli sul comparto fototgrafico

Partiamo prima di tutto da OPPO Find X9 Ultra, le cui fotocamere non sarebbero più un mistero grazie al recente leak dell’informatore Digital Chat Station all’interno della piattaforma Weibo. Il nuovo modello dovrebbe offrire un sensore principale Sony IMX09E con risoluzione da 200 megapixel, formato 1/1.12 e stabilizzazione ottica dell’immagine, due sensori a teleobiettivo da 50 megapixel (di cui uno potrebbe essere verosimilmente rappresentato dal Sony LYT-828, con il supporto allo zoom ottico 3x) e infine un sensore ultrawide da 50 megapixel, oltre un sensore frontale da 50 megapixel.

Ricordiamo infine che la nuova serie OPPO Find X9 (che prevede al suo interno anche il modello standard e OPPO Find X9 Pro) verrà presentata ufficialmente il prossimo 16 ottobre, per il mercato cinese, con l’eventuale conferma (o smentita) delle specifiche sopra riportate.

Xiaomi 17 Ultra: cosa aspettarsi dalle fotocamere

È poi il turno di Xiaomi 17 Ultra: secondo quanto riportato dall’informatore Digital Chat Station sulla piattaforma Weibo, infatti, il prossimo top di gamma della compagnia cinese presenterà un modulo fotocamere composto da 4 sensori, rispettivamente da 200, 50, 50, e 50 megapixel. Il sensore principale, in particolare, sarà caratterizzato da un formato maggiore e una gamma dinamica ultra elevata, così come il sensore periscopio che porterà con sè una nuova tecnologia ottica mai sperimentata prima: i due sensori restanti manterranno invece le stesse configurazioni standard che abbiamo visto fino ad oggi sui modelli precedenti.

Sempre a detta dello stesso leak, il nuovo Xiaomi 17 Ultra dovrebbe uscire in due varianti differenti, accomunate dalle stesse specifiche tecniche ma al contempo contraddistinte da alcune funzionalità esclusive dedicate al comparto fotocamere. Già in precedenza, lo stesso informatore aveva suggerito che Xiaomi 17 Ultra potrebbe introdurre un nuovo sistema di zoom ottico continuo, frutto della combinazione tra una lente zoom e un ampio sensore a periscopio da 200 megapixel. Alla base di tutto ci sarebbe uno CMOS condiviso tra le diverse lunghezze focali, aspetto questo che garantirebbe una transizione fluida dello zoom, senza necessariamente passare in maniera netta da un sensore fotografico all’altro.

Entrando nel dettaglio specifico del modulo fotocamere, si vocifera che Xiaomi 17 Ultra potrebbe presentare un sensore principale OmniVision OV50X, un sensore ultrawide Samsung JN5 da da 50 megapixel, un teleobiettivo Samsung JN5 da 50 megapixel e infine il sensore sopracitato Samsung HPE da 200 megapixel, oltre a un sensore frontale OV50M da 50 megapixel.

Come sempre è bene specificare che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno trovare una conferma ufficiale da parte delle rispettive compagnie produttrici. Restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito direttamente da OPPO e Xiaomi, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.