Sembrava una piccola curiosità nata per alleggerire i tempi d’attesa a bordo, ma potrebbe presto sparire del tutto: Google sta rimuovendo la collezione “GameSnacks” da Android Auto, secondo quanto emerso dalle ultime versioni beta dell’app per Android.

Il progetto, lanciato nel 2021, permetteva di giocare a semplici titoli HTML5 direttamente sul display dell’auto, ma solo a veicolo fermo. Ora, però, sembra destinato al tramonto.

I GameSnacks di Android Auto verso l’addio

GameSnacks era una delle iniziative più leggere e sperimentali di Android Auto, sviluppata all’interno di Area 120, il laboratorio di Google dedicato ai progetti innovativi.

L’idea alla base era quella di offrire agli automobilisti qualche minuto di intrattenimento mentre l’auto era parcheggiata. I giochi, basati su HTML5, erano accessibili direttamente dal launcher di Android Auto e pensati per funzionare su qualsiasi schermo, senza bisogno di installazioni o connessioni particolari.

L’iniziativa aveva trovato un piccolo seguito tra gli utenti più curiosi, ma non è mai diventata una funzione centrale dell’esperienza di bordo. E ora, dopo quattro anni, Google sembra aver deciso di metterla da parte.

I segnali della rimozione

Secondo quanto riportato da diversi utenti e confermato da test indipendenti, i giochi GameSnacks hanno cominciato a scomparire dal launcher di Android Auto a partire dalla beta della versione 15.2 per Android.

Inizialmente, la raccolta non era più visibile tra le app principali, ma restava ancora elencata tra le impostazioni del launcher. Ora, in molti casi, anche quella voce è sparita.

La rimozione è stata notata prima nella versione beta, ma alcuni utenti segnalano comportamenti simili anche su release stabili, rendendo difficile capire se Google stia testando una graduale disattivazione o una dismissione definitiva.

Sul forum di supporto dell’azienda sono comparsi diversi thread dedicati, con segnalazioni provenienti da Paesi diversi e versioni software non sempre coincidenti.

Finora Google non ha rilasciato alcun commento ufficiale sul futuro della funzione, ma i segnali indicano chiaramente un ridimensionamento, se non una completa eliminazione.

Tra i titoli offerti agli utenti Android Auto da GameSnacks vi sono giochi molto popolari del calibro di Crossy Road, Cut the Rope e Angry Birds e l’applicazione ad oggi è ancora disponibile sul Google Play Store (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

Stando ad alcuni pareri di analisti, GameSnacks non era mai diventato un vero pilastro dell’ecosistema Android Auto, e questo per vari motivi.

Innanzitutto, la limitazione all’uso solo con l’auto parcheggiata ne riduceva drasticamente la fruibilità. In più, molti utenti avevano segnalato messaggi di errore ricorrenti, che avvisavano erroneamente dell’impossibilità di avviare i giochi anche quando il veicolo era fermo.

Per ora, GameSnacks è ancora presente in alcune installazioni stabili di Android Auto, ma la sua rimozione dalla beta suggerisce che l’addio sia imminente.

Non è escluso che Google decida di sostituire la funzione con qualcosa di diverso, magari una forma di intrattenimento integrata con Gemini, ma al momento non ci sono indizi in tal senso.

In ogni caso, si tratta di un addio quasi simbolico: GameSnacks rappresentava una delle ultime vestigia della fase più sperimentale di Android Auto, quando la piattaforma cercava di unire utilità e intrattenimento.

Finché Google non confermerà ufficialmente la rimozione, non resta che attendere i prossimi aggiornamenti.