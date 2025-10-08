Continuiamo a seguire con interesse il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzioni e di modifiche grafiche più o meno rilevanti e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, il tutto al fine di garantire loro un’esperienza sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

Nelle scorse ore come frutto di tale lavoro è arrivato il rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.25.29.12.

WhatsApp Beta si aggiorna con una novità per lo stato

Nei mesi scorsi è emerso che era in fase di sviluppo una funzionalità che consente agli utenti di condividere domande tramite il proprio stato, ciò attraverso un apposito riquadro (con una sola domanda alla volta).

Ebbene, pare che sia arrivato il momento di testare pubblicamente tale novità e con la versione 2.25.29.12 beta per Android è stata messa a disposizione di alcuni utenti.

In pratica, il sistema ideato dal team di WhatsApp prevede l’utilizzo di un apposito adesivo che contiene una domanda, un elemento interattivo che può essere aggiunto a foto e video quando si condivide un aggiornamento di stato, consentendo così agli utenti di interagire con il proprio pubblico, invitandolo a rispondere a una domanda specifica direttamente all’interno dello stato.

Tale soluzione trasforma uno stato normale in un’esperienza interattiva e permette agli utenti di entrare in contatto più direttamente con il proprio pubblico, il tutto rendendo gli aggiornamenti di stato più dinamici e coinvolgenti.

Gli utenti riceveranno una notifica ogni volta che qualcuno risponde al loro aggiornamento di stato tramite questo nuovo adesivo con la domanda e potranno leggere le risposte dall’elenco dei visualizzatori.

Al momento non vi sono informazioni su quando tale novità sarà implementata a livello globale.

