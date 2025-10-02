Nonostante l’enorme successo a livello globale di Instagram, il suo team di sviluppatori continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo social network, introducendo nuove funzioni e apportando modifiche grafiche più o meno rilevanti.

E così nelle scorse ore, attraverso un post su Thread, Adam Mosseri ha annunciato che la piattaforma sta testando un cambiamento potenzialmente importante per l’app, ossia rendere quella dei Reel la scheda principale dell’applicazione.

Come potrebbe cambiare l’interfaccia di Instagram

Così come viene spiegato da Mosseri, le funzionalità Reel e DM hanno guidato la maggior parte della crescita di Instagram negli ultimi anni e, pertanto, il team di sviluppatori del popolare social network sta valutando la possibilità di renderle le prime due schede.

Mosseri ha precisato che questa novità è al momento soltanto un’opzione, disponibile per una ristretta cerchia di utenti in India, Paese che è stato scelto per un test pubblico della novità.

Per gli utenti che decideranno di prendere parte al test le foto degli account che seguono saranno ancora nella scheda Home (con la possibilità di disattivarle se non interessano).

Nel breve video condiviso da Mosseri nel suo post è possibile avere un’anticipazione della nuova interfaccia ed è nel momento in cui si inizia a scorrere verso l’alto che il layout cambia, divenendo simile a quello dei Reels, con i video che occupano tutto lo schermo.

Al momento non vi sono informazioni su quando questa nuova interfaccia potrebbe essere implementata per tutti gli utenti: Mosseri, infatti, ha precisato che prima il team di Instagram desidera rendersi conto di quanto potrebbe piacere. Staremo a vedere.