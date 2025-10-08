Fastweb + Vodafone annuncia di aver condotto a Roma una nuova sperimentazione sulla sua rete commerciale 5G: il risultato è il raggiungimento di una velocità di picco di ben 2,5 Gbps, che crea i presupposti per il cosiddetto “5G Advanced”.

Fastweb + Vodafone sperimenta i 2,5 Gbps sulla sua rete 5G commerciale

Fastweb + Vodafone ha annunciato di aver condotto nuovi test sulla sua rete 5G, durante i quali sono stati raggiunti i 2,5 Gbps di velocità di picco. Questi risultati possono porre le basi per il 5G Advanced, evoluzione della tecnologia di quinta generazione che migliora prestazioni della rete e massimizza l’utilizzo dello spettro: questo permetterebbe di supportare applicazioni ancora più avanzate e di abilitare servizi all’avanguardia basati su intelligenza artificiale e machine learning.

La sperimentazione ha aggregato 6 carrier: 5 bande 4G LTE e una 5G NR (“New Radio”, rete basata su trasmettitori completamente in 5G) con modulazione 1024QAM applicata al componente 5G NR, creando un’architettura di rete che usa tecniche avanzate per aumentare l’efficienza spettrale. La velocità della rete mobile a 2,5 Gbps è stata ottenuta attraverso la collaborazione dei partner HONOR, Qualcomm e Xiaomi.

Una velocità simile permetterebbe ad esempio di scaricare intere serie TV e pacchetti di applicazioni da diversi giga in pochi minuti. Nei prossimi mesi, un numero sempre maggiore di utenti potrà beneficiare di queste innovazioni, grazie alla diffusione di nuovi smartphone compatibili: sarà possibile sfruttarle per realtà aumentata e virtuale e per l’intrattenimento immersivo, ma anche per supportare applicazioni avanzate e situazioni con alti carichi di rete, come wearables, fabbriche intelligenti e connesse, e applicazioni mirate ad ampliare l’impiego dell’agentic AI per ridurre le attività di basso livello. Reti con queste capacità aprono infatti la strada a nuove applicazioni anche per industrie e imprese in vari ambiti, dalla logistica all’automazione, dalla formazione all’ambito sanitario.

“Il primato raggiunto oggi a Roma ci consente di accelerare lo sviluppo di soluzioni 5G avanzate, che usano l’intelligenza artificiale per migliore costantemente le prestazioni“, ha dichiarato Max Gasparroni, Chief Technology and Security Officer di Fastweb + Vodafone. “Acceleriamo così lo sviluppo di servizi ad alto valore per un contributo concreto alla digitalizzazione del Paese. Offrire un’esperienza sempre migliore ai nostri clienti è l’obiettivo per cui continuiamo a investire in tecnologie all’avanguardia e infrastrutture innovative, che rendono la nostra rete mobile la migliore d’Italia, come riconoscono diversi report indipendenti. Il nostro è un ecosistema mobile in grado di adattarsi rapidamente alle esigenze dei clienti, a cui oggi siamo in grado di aggiungere nuova capacità e flessibilità“.

Fastweb + Vodafone ha già iniziato con il lancio mirato della nuova configurazione su stazioni radio ad alto traffico di Roma e Milano, per poter contare su un utilizzo ancora più efficiente dello spettro delle frequenze e offrire ai clienti una migliore qualità del servizio.

L’azienda ha inoltre dichiarato di essere impegnata nell’innovazione delle proprie infrastrutture, in particolare con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio negli interni e in mobilità. Ci sono anche due progetti in fase di implementazione: uno riguarda l’utilizzo di apparati intelligenti su stazioni radio 4G per migliorare le prestazioni dei sistemi wireless che, con l’impiego di funzionalità basate sull’IA sono in grado di migliorare la copertura in uffici, centri commerciali e luoghi pubblici; il secondo vuole garantire migliori prestazioni e maggiore sostenibilità tramite l’utilizzo di tecniche di ottimizzazione guidate dall’IA per la regolazione automatica dei parametri di rete al fine di bilanciarne il traffico in tempo reale.