Ci siamo: alla mezzanotte è ufficialmente partita la Festa delle Offerte Prime 2025 di Amazon, la nuova iniziativa promozionale in pieno stile Prime Day che anche quest’anno propone tantissimi sconti. Le proposte sono valide solo per oggi, 7 ottobre 2025, e per domani, 8 ottobre 2025: tra le offerte spiccano in un bel numero le occasioni riguardanti gli smartphone Android, quindi andiamo a scoprirle insieme.

I tanti smartphone Android in sconto con la Festa delle Offerte Prime 2025 di Amazon

Come ormai dovreste sapere, Amazon dedica una giornata (o più) all’anno al Prime Day, un evento che mette a disposizione una miriade di offerte sulla tecnologia e non solo riservate agli abbonati Prime (se non lo siete potete rimediare seguendo il link qui in basso). Nel 2022 il colosso dell’e-commerce decise di “raddoppiare” proponendo un secondo evento durante l’autunno, che dal 2023 ha cambiato nome, passando alla Festa delle Offerte Prime di Amazon che conosciamo. Anche qui le proposte sono riservate agli abbonati Prime (a parte qualche eccezione).

Le offerte sono principalmente suddivise tra proposte valide per tutte e 48 le ore (o quasi, dipende sempre dalle scorte) e offerte lampo che durano solo qualche ora o qualche minuto (in base al successo e, ancora una volta, alle scorte) e che toccano una quantità limitata di pezzi. Tra le prime spicca una gran quantità di smartphone Android di vari marchi, tra i quali Samsung, Google, HONOR, Realme, OPPO, REDMAGIC e non solo.

Le offerte partono dalla fascia premium con smartphone come Samsung Galaxy S25 Ultra e Google Pixel 10 Pro XL e spaziano un po’ per tutte le fasce di prezzo: abbiamo prodotti di fascia alta come Samsung Galaxy S25 e tantissime proposte riguardanti la fascia media, medio-bassa e bassa, per arrivare a prezzi intorno ai 100 euro.

Per facilitarvi le cose abbiamo suddiviso le numerose proposte per fasce di prezzo, in modo che possiate subito puntare ai modelli che fanno per voi. I prezzi indicati qui sotto potrebbero differire leggermente a causa di cambiamenti dell’ultimo momento o di variazioni decise da Amazon con il passare delle ore. Potrebbero inoltre variare in base ad alcune colorazioni. Senza altri indugi, andiamo a scoprire gli sconti della Festa delle Offerte Prime 2025 di Amazon sugli smartphone Android.

Offerte smartphone Android sopra i 900 euro

Offerte smartphone Android tra 400 e 900 euro

Offerte smartphone Android sotto i 400 euro

I prezzi delle offerte indicati qui sopra sono i “prezzi massimi”, quindi potrebbero scendere ulteriormente in base alle decisioni di Amazon. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero non essere troppo generose e potrebbero terminare da un momento all’altro. Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire tutti i ribassi della Festa delle Offerte Prime di Amazon di quest’anno potete seguire il link in fondo. Non dimenticate di seguirci anche attraverso i nostri canali Telegram Prezzi.tech (pure su WhatsApp), Prezzi.casa ed ErroriBomba per non perdervi le migliori offerte del momento (e non solo).