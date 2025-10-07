Ci siamo: alla mezzanotte è ufficialmente partita la Festa delle Offerte Prime 2025 di Amazon, la nuova iniziativa promozionale in pieno stile Prime Day che anche quest’anno propone tantissimi sconti. Le proposte sono valide solo per oggi, 7 ottobre 2025, e per domani, 8 ottobre 2025: tra le offerte spiccano in un bel numero le occasioni riguardanti gli smartphone Android, quindi andiamo a scoprirle insieme.
I tanti smartphone Android in sconto con la Festa delle Offerte Prime 2025 di Amazon
Come ormai dovreste sapere, Amazon dedica una giornata (o più) all’anno al Prime Day, un evento che mette a disposizione una miriade di offerte sulla tecnologia e non solo riservate agli abbonati Prime (se non lo siete potete rimediare seguendo il link qui in basso). Nel 2022 il colosso dell’e-commerce decise di “raddoppiare” proponendo un secondo evento durante l’autunno, che dal 2023 ha cambiato nome, passando alla Festa delle Offerte Prime di Amazon che conosciamo. Anche qui le proposte sono riservate agli abbonati Prime (a parte qualche eccezione).
Le offerte sono principalmente suddivise tra proposte valide per tutte e 48 le ore (o quasi, dipende sempre dalle scorte) e offerte lampo che durano solo qualche ora o qualche minuto (in base al successo e, ancora una volta, alle scorte) e che toccano una quantità limitata di pezzi. Tra le prime spicca una gran quantità di smartphone Android di vari marchi, tra i quali Samsung, Google, HONOR, Realme, OPPO, REDMAGIC e non solo.
Le offerte partono dalla fascia premium con smartphone come Samsung Galaxy S25 Ultra e Google Pixel 10 Pro XL e spaziano un po’ per tutte le fasce di prezzo: abbiamo prodotti di fascia alta come Samsung Galaxy S25 e tantissime proposte riguardanti la fascia media, medio-bassa e bassa, per arrivare a prezzi intorno ai 100 euro.
Per facilitarvi le cose abbiamo suddiviso le numerose proposte per fasce di prezzo, in modo che possiate subito puntare ai modelli che fanno per voi. I prezzi indicati qui sotto potrebbero differire leggermente a causa di cambiamenti dell’ultimo momento o di variazioni decise da Amazon con il passare delle ore. Potrebbero inoltre variare in base ad alcune colorazioni. Senza altri indugi, andiamo a scoprire gli sconti della Festa delle Offerte Prime 2025 di Amazon sugli smartphone Android.
Indice:
Offerte smartphone Android sopra i 900 euro
-
-25%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 200MP RAM 12GB 1TB 5.000 mAh Titanium Black [Versione italiana]
-
-25%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 200MP RAM 12GB 1TB 5.000 mAh Titanium Silverblue [Versione italiana]
-
-25%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 200MP RAM 12GB 1TB 5.000 mAh Titanium Gray [Versione italiana]
-
-25%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 200MP RAM 12GB 1TB 5.000 mAh Titanium Whitesilver [Versione italiana]
-
-7%
Google Pixel 10 Pro XL – Smartphone Android sbloccato con Gemini tripla fotocamera posteriore autonomia di oltre 24 ore e display Super Actua da 68 – Nero ossidiana 512GB
-
-7%
Google Pixel 10 Pro XL – Smartphone Android sbloccato con Gemini tripla fotocamera posteriore autonomia di oltre 24 ore e display Super Actua da 68 – Grigio argento 512GB
-
-40%
HONOR Magic V3 5G Mobile Phone Sim Free 9.2mm Folding Screen Smartphone 5150mAh all-day battery12GB+512GB IPX8 Rating for Water Resistance dual SIM Android 14 Verde (Green)
-
-40%
HONOR Magic V3 5G Mobile Phone Sim Free 9.2mm Folding Screen Smartphone 5150mAh all-day battery12GB+512GB IPX8 Rating for Water Resistance dual SIM Android 14 Nero (Black)
-
-8%
Google Pixel 10 Pro XL – Smartphone Android sbloccato con Gemini tripla fotocamera posteriore autonomia di oltre 24 ore e display Super Actua da 68 – Grigio argento 256GB
-
-8%
Google Pixel 10 Pro XL – Smartphone Android sbloccato con Gemini tripla fotocamera posteriore autonomia di oltre 24 ore e display Super Actua da 68 – Nero ossidiana 256GB
-
-8%
Google Pixel 10 Pro XL – Smartphone Android sbloccato con Gemini tripla fotocamera posteriore autonomia di oltre 24 ore e display Super Actua da 68 – Giada 256GB
-
-8%
Google Pixel 10 Pro XL – Smartphone Android sbloccato con Gemini tripla fotocamera posteriore autonomia di oltre 24 ore e display Super Actua da 68 – Grigio creta 256GB
-
-32%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 200MP RAM 12GB 512GB 5.000 mAh Titanium Black [Versione italiana]
-
-32%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 200MP RAM 12GB 512GB 5.000 mAh Titanium Silverblue [Versione italiana]
-
-32%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 200MP RAM 12GB 512GB 5.000 mAh Titanium Whitesilver [Versione italiana]
-
-32%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 200MP RAM 12GB 512GB 5.000 mAh Titanium Gray [Versione italiana]
-
-32%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 200MP RAM 12GB 512GB 5.000 mAh Titanium Jetblack [Versione italiana]
-
-33%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 200MP RAM 12GB 256GB 5.000 mAh Titanium Black [Versione italiana]
-
-33%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 200MP RAM 12GB 256GB 5.000 mAh Titanium Silverblue [Versione italiana]
-
-33%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 200MP RAM 12GB 256GB 5.000 mAh Titanium Gray [Versione italiana]
-
-33%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 200MP RAM 12GB 256GB 5.000 mAh Titanium Whitesilver [Versione italiana]
-
-24%
Samsung Galaxy S25+ Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.7” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 50MP RAM 12GB 512GB 4.900 mAh Blueblack [Versione italiana]
-
-24%
Samsung Galaxy S25+ Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.7” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 50MP RAM 12GB 512GB 4.900 mAh Navy [Versione italiana]
-
-24%
Samsung Galaxy S25+ Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.7” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 50MP RAM 12GB 512GB 4.900 mAh Silver shadow [Versione italiana]
-
-33%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 200MP RAM 12GB 256GB 5.000 mAh Titanium Jetblack [Versione italiana]
-
-24%
Samsung Galaxy S25+ Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.7” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 50MP RAM 12GB 512GB 4.900 mAh Icyblue [Versione italiana]
-
-24%
Samsung Galaxy S25+ Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.7” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 50MP RAM 12GB 512GB 4.900 mAh Mint [Versione italiana]
-
-5%
Google Pixel 10 – Smartphone Android sbloccato con Gemini tripla fotocamera posteriore avanzata autonomia di oltre 24 ore e display Actua da 63 – nero ossidiana 256GB
-
-5%
Google Pixel 10 – Smartphone Android sbloccato con Gemini tripla fotocamera posteriore avanzata autonomia di 24 ore e display Actua 63 – blu indaco 256GB
-
-5%
Google Pixel 10 – Smartphone Android sbloccato con Gemini tripla fotocamera posteriore avanzata autonomia di oltre 24 ore e display Actua 63 – viola glicine 256GB
-
-5%
Google Pixel 10 – Smartphone Android sbloccato con Gemini tripla fotocamera posteriore avanzata autonomia di oltre 24 ore e display Actua 63 – verde cedro 256GB
-
-27%
Samsung Galaxy S25 Edge Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.7” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 200MP RAM 12GB 256GB 3.900 mAh Titanium Icyblue [Versione italiana]
-
-27%
Samsung Galaxy S25 Edge Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.7” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 200MP RAM 12GB 256GB 3.900 mAh Titanium Silver [Versione italiana]
Offerte smartphone Android tra 400 e 900 euro
-
-24%
Samsung Galaxy S25+ Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.7” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 50MP RAM 12GB 256GB 4.900 mAh Silver shadow [Versione italiana]
-
-24%
Samsung Galaxy S25+ Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.7” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 50MP RAM 12GB 256GB 4.900 mAh Mint [Versione italiana]
-
-24%
Samsung Galaxy S25+ Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.7” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 50MP RAM 12GB 256GB 4.900 mAh Icyblue [Versione italiana]
-
-6%
Google Pixel 10 – Smartphone Android sbloccato con Gemini tripla fotocamera posteriore avanzata autonomia di 24 ore e display Actua 63 – blu indaco 128GB
-
-6%
Google Pixel 10 – Smartphone Android sbloccato con Gemini tripla fotocamera posteriore avanzata autonomia di oltre 24 ore e display Actua da 63 – nero ossidiana 128GB
-
-6%
Google Pixel 10 – Smartphone Android sbloccato con Gemini tripla fotocamera posteriore avanzata autonomia di oltre 24 ore e display Actua 63 – viola glicine 128GB
-
-6%
Google Pixel 10 – Smartphone Android sbloccato con Gemini tripla fotocamera posteriore avanzata autonomia di oltre 24 ore e display Actua 63 – verde cedro 128GB
-
-28%
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.2” FHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 50MP RAM 12GB 512GB 4.000 mAh Silver shadow [Versione italiana]
-
-28%
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.2” FHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 50MP RAM 12GB 512GB 4.000 mAh Navy [Versione italiana]
-
-28%
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.2” FHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 50MP RAM 12GB 512GB 4.000 mAh Blueblack [Versione italiana]
-
-28%
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.2” FHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 50MP RAM 12GB 512GB 4.000 mAh Icyblue [Versione italiana]
-
-28%
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.2” FHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 50MP RAM 12GB 512GB 4.000 mAh Mint [Versione italiana]
-
-29%
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.2” FHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 50MP RAM 12GB 256GB 4.000 mAh Silver shadow [Versione italiana]
-
-29%
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.2” FHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 50MP RAM 12GB 256GB 4.000 mAh Icyblue [Versione italiana]
-
-29%
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.2” FHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 50MP RAM 12GB 256GB 4.000 mAh Navy [Versione italiana]
-
-23%
REDMAGIC 10 Pro 144Hz Cellulare Gaming Smartphone Android 5G 12GB RAM+256GB ROM Snapdragon 8 Elite 6.85 1.5K AMOLED Schermo FHD+ Telefono Gaming 50MP Fotocamera 80W Caricatore Dual-Sim Bianco
-
-12%
HONOR 400 Pro Smartphone 5G 12GB RAM 512GB ROM Dual SIM NFC AMOLED da 6.7 pollici display Eye Comfort con Snapdragon 8 Gen 3 200MP Ultra-clear AI Camera5300 mAh Lunar Grey [Versione italiana]
-
-30%
realme GT 7 Smartphone 5G Dual SIM 12 GB di RAM 512 GB di ROM display AMOLED da 68 chipset di punta Dimensity 9400e batteria Titan da 7000 mAh fotocamera da 50 MP Blu (Adattatore incluso)
-
-29%
realme GT7 5G Smartphone12+256GBBatteria 7000mAh120W chargeProcessore Dimensity 9400e Fotocamera IMX906 50MP AI Planner Display Pro-Esports da 6000 nit 120HzIP69Blu esclusiva Amazon
-
-36%
realme GT 7T 5G Smartphone12+512GBBatteria 7000mAh120W chargeProcessore Dimensity 8400-MAX Fotocamera IMX896 50MP AI Planner Display Pro-Esports da 6000 nit 120HzIP69nero esclusiva Amazon
-
-36%
realme GT 7T 5G Smartphone12+512GBBatteria 7000mAh120W chargeProcessore Dimensity 8400-MAX Fotocamera IMX896 50MP AI Planner Display Pro-Esports da 6000 nit 120HzIP69Giallo esclusiva Amazon
-
-59%
realme GT 7T Smartphone 5G Dual SIM 12 GB di RAM 512 GB di ROM display AMOLED da 68 chipset Dimensity 8400-MAX batteria Titan da 7000 mAh fotocamera AI Travel Snap Blu (Adattatore incluso)
-
-59%
realme GT 7T Smartphone 5G Dual SIM 12 GB di RAM 512 GB di ROM display AMOLED da 68 chipset Dimensity 8400-MAX batteria Titan da 7000 mAh fotocamera AI Travel Snap Nero (Adattatore incluso)
-
-36%
realme GT 7T 5G Smartphone12+512GBBatteria 7000mAh120W chargeProcessore Dimensity 8400-MAX Fotocamera IMX896 50MP AI Planner Display Pro-Esports da 6000 nit 120HzIP69Blu esclusiva Amazon
Offerte smartphone Android sotto i 400 euro
-
-39%
realme GT 7T 5G Smartphone12+256GBBatteria 7000mAh120W chargeProcessore Dimensity 8400-MAX Fotocamera IMX896 50MP AI Planner Display Pro-Esports da 6000 nit 120HzIP69nero esclusiva Amazon
-
-39%
realme GT 7T 5G Smartphone12+256GBBatteria 7000mAh120W chargeProcessore Dimensity 8400-MAX Fotocamera IMX896 50MP AI Planner Display Pro-Esports da 6000 nit 120HzIP69Giallo esclusiva Amazon
-
-39%
realme GT 7T 5G Smartphone12+256GBBatteria 7000mAh120W chargeProcessore Dimensity 8400-MAX Fotocamera IMX896 50MP AI Planner Display Pro-Esports da 6000 nit 120HzIP69Blu esclusiva Amazon
-
-20%
HONOR 400 Smartphone 5G Dual SIM NFC 8GB/512GB 200MP con AI fotografica 6.55 pollici AMOLED Eye-Care Display 5000nit 5300 mAh Snapdragon 7 Gen 3 Android 15 Desert Gold [Versione italiana]
-
-20%
HONOR 400 Smartphone 5G Dual SIM NFC 8GB/512GB 200MP con AI fotografica 6.55 pollici AMOLED Eye-Care Display 5000nit 5300 mAh Snapdragon 7 Gen 3 Android 15 Midnight Black [Versione italiana]
-
-31%
Samsung Galaxy A56 5G Smartphone con Funzioni intelligenti 3 anni di Garanzia del produttore Display Super AMOLED 6.7” 8GB RAM 256GB 5.000 mAh IP67 Awesome Lightgray [Versione Italiana]
-
-31%
Samsung Galaxy A56 5G Smartphone con Funzioni intelligenti 3 anni di Garanzia del produttore Display Super AMOLED 6.7” 8GB RAM 256GB 5.000 mAh IP67 Awesome Pink [Versione Italiana]
-
-31%
Samsung Galaxy A56 5G Smartphone con Funzioni intelligenti 3 anni di Garanzia del produttore Display Super AMOLED 6.7” 8GB RAM 256GB 5.000 mAh IP67 Awesome Olive [Versione Italiana]
-
-30%
Samsung Galaxy A56 5G Smartphone con Funzioni intelligenti 3 anni di Garanzia del produttore Display Super AMOLED 6.7” 8GB RAM 128GB 5.000 mAh IP67 Awesome Olive [Versione Italiana]
-
-34%
realme 14 Pro Smartphone 5GBiancoFotocamera Sony IMX882 OIS AIBatteria 5260 mAhDesign che cambia colore sensibile al freddo26GB(12+14espansione)+512GBEsclusiva Amazon(Nessun adattatore)
-
-35%
realme 14 Pro Smartphone 5GGrigioFotocamera Sony IMX882 OIS AIBatteria 5260 mAhDesign che cambia colore sensibile al freddo26GB(12+14espansione)+512GBesclusiva Amazon(Nessun adattatore)
-
-39%
realme 14 Pro Smartphone 5GBiancoFotocamera Sony IMX882 OIS AIDesign che cambia colore sensibile al freddoBatteria 5260 mAh18GB(8+10espansione)+256GBEsclusiva Amazon(Nessun adattatore)
-
-44%
realme 14 Pro Smartphone 5GGrigioFotocamera Sony IMX882 OIS AIDesign che cambia colore sensibile al freddoIP69Display 120Hz18GB(8+10espansione)+256GBEsclusiva Amazon(Nessun adattatore)
-
-33%
realme P3 Smartphone 5G 12GB di RAM 512GB di ROM display AMOLED Esports a 120Hz da 667 Snapdragon®6 Gen 4 batteria da 5260mAh sistema di raffreddamento AeroSpaceIP69 Grigio(senza adattatore)
-
-33%
realme P3 Smartphone 5G 12GB di RAM 512GB di ROM display AMOLED Esports a 120Hz da 667 Snapdragon®6 Gen 4 batteria da 5260mAh sistema di raffreddamento AeroSpace IP69 Verde(senza adattatore)
-
-30%
HONOR 400 Lite Smartphone 5G Dual SIM NFC 8GB RAM 256GB Memoria 108MP con pulsante AI telefono Android 15 6.7 pollici AMOLED Eye-Care Display 5230 mAhIP64&SGS Velvet Black [Versione italiana]
-
-30%
HONOR 400 Lite Smartphone 5G Dual SIM NFC 8GB RAM 256GB Memoria 108MP con pulsante AI telefono Android 15 6.7 pollici AMOLED Eye-Care Display 5230 mAhIP64&SGS Velvet Gray [Versione italiana]
-
-30%
HONOR 400 Lite Smartphone 5G Dual SIM NFC 8GB RAM 256GB Memoria 108MP con pulsante AI telefono Android 15 6.7 pollici AMOLED Eye-Care Display 5230 mAhIP64&SGS Mars Green [Versione italiana]
-
-37%
realme P3 Smartphone 5G 8GB di RAM 256GB di ROM display AMOLED Esports a 120Hz da 667 Snapdragon®6 Gen 4 batteria da 5260mAh sistema di raffreddamento AeroSpace IP69Grigio(senza adattatore)
-
-40%
realme 14T 5G Smartphone 8+256GB Chipset Dimensity 6300 Display Esports AMOLED 120Hz da 667 Capacità Super Large da 5260mAh IP69 ImpermeabileSurf DesignNEXT AiOssidiana Nera(Senza adattatore)
-
-22%
realme C71 4G Smartphone Display da 667” a 120Hz Batteria da 6000mAh 8+256GB di Memoria Interna Fotocamera da 50MP Chipset Octa-core T7250 Cigno Bianco Senza Adattatore
-
-34%
OPPO A40 Smartphone Fotocamera AI 50MP Selfie 5MP Display 6.67” 90HZ LCD HD+ 5100mAh RAM 12GB (6+6) +ROM 128GB (esp1TB) IP54 Supporto Auto [Versione Italia] Sparkle Black
-
-14%
VIVO Y19s Smartphone 6+6GB RAM 128GB ROM Cameraphone 50MP AI modalità notte 6.68” 44W Ricarica veloce Batteria da 5150 mAh NFC Dual SIM Luce Dinamica IP64
-
-14%
VIVO Y19s Smartphone 6+6GB RAM 128GB ROM Cameraphone 50MP AI modalità notte 6.68” 44W Ricarica veloce Batteria da 5150 mAh NFC Dual SIM Luce Dinamica IP64 nero
-
-25%
realme C71 4G Smartphone Display da 667” a 120Hz Batteria da 6000mAh 6+128GB di Memoria Interna Fotocamera da 50MP Chipset Octa-core T7250 Gufo Forestale Senza Adattatore
I prezzi delle offerte indicati qui sopra sono i “prezzi massimi”, quindi potrebbero scendere ulteriormente in base alle decisioni di Amazon. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero non essere troppo generose e potrebbero terminare da un momento all’altro. Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire tutti i ribassi della Festa delle Offerte Prime di Amazon di quest’anno potete seguire il link in fondo. Non dimenticate di seguirci anche attraverso i nostri canali Telegram Prezzi.tech (pure su WhatsApp), Prezzi.casa ed ErroriBomba per non perdervi le migliori offerte del momento (e non solo).