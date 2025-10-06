Mentre tutti gli occhi sono puntati sul prossimo top di gamma della compagnia OnePlus 15, grazie a nuovi rumor emergono le presunte specifiche tecniche di OnePlus 15T (conosciuto ad oggi anche come OnePlus 15s), il nuovo modello compatto: scopriamone insieme tutti i dettagli.

OnePlus 15T: cosa aspettarsi dal nuovo modello compatto

Secondo quanto dichiarato dall’informatore Smart Pikachu sulla piattaforma Weibo, il nuovo OnePlus 15T offrirà un display da 6,3 pollici di diagonale, seguendo fondamentalmente quanto già visto con il modello precedente. Miglioramenti significativi attesi invece per la batteria, che in questo caso potrebbe arrivare a ben 7000 mAh di capacità (contro i 5850 mAh di capacità di OnePlus 13s), garantendo così un buon livello di autonomia per il dispositivo, tenendo conto anche delle dimensioni ridotte dello schermo.

Tutto sarà alimentato presumibilmente dal nuovo chip top di gamma realizzato da Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 5, con un significativo miglioramento nelle prestazioni e nell’efficienza energetica rispetto al processore precedente. Il nuovo modello potrebbe inoltre presentare un sensore a ultrasuoni per il riconoscimento delle impronte digitali, utile per lo sblocco rapido del dispositivo.

Quanto al design, OnePlus 15T potrebbe presentare una scocca in metallo, con la presenza di tasti multifunzione, probabilmente dedicati alle funzionalità dell’intelligenza artificiale e della fotocamera. Nessun riferimento invece per quanto riguarda il comparto fotocamere: per fare un breve confronto, OnePlus 13s offriva dalla sua un sensore principale da 50 megapixel e un sensore ultrawide da 50 megapixel per il modulo posteriore.

Al momento il nuovo OnePlus 15T è verosimilmente previsto per i primi mesi del 2206, a pochi mesi dal debutto della variante standard. Come al solito vi invitiamo a prendere con le dovute pinze tali informazioni, trattandosi per il momento di pure e semplici indiscrezioni. Attendiamo quindi ulteriori aggiornamenti in merito da OnePlus, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.