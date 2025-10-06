Tra gli smartphone che saranno lanciati entro la fine del 2025 uno dei più attesi è senza dubbio OnePlus 15, protagonista nelle scorse ore di una nuova interessante indiscrezione.

In particolare, un leaker sul social cinese Weibo ha condiviso alcuni dettagli relativi a quelli che dovrebbero essere la scocca del nuovo smartphone di OnePlus e la sua batteria.

Le ultime anticipazioni relative a OnePlus 15

A dire del leaker, il nuovo smartphone del produttore cinese dovrebbe poter fare affidamento su una batteria da ben 7.300 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 120 W via cavo e a 50 W in modalità wireless.

Ed ancora, il suo display dovrebbe avere una diagonale da 6,78 pollici (un po’ più piccolo del suo predecessore), il tutto in una scocca spessa 8,1 mm e per un peso compreso tra 211 grammi e 215 grammi.

Infine, sempre secondo il leaker, OnePlus 15 dovrebbe essere commercializzato in almeno tre colorazioni (titanio, nera e viola).

Ricordiamo che, stando alle principali indiscrezioni che si sono susseguite sino a questo momento, il nuovo smartphone di OnePlus dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 e dovrebbe poter contare su una tripla fotocamera con un sensore primario Sony LYT-700 da 50 megapixel (dimensioni pari a 1/1,5″), accompagnato da un sensore ultra grandangolare Samsung JN5 da 50 megapixel e da un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel (di dimensioni pari a 1/2,76″).

Per quanto riguarda il suo esordio sul mercato, dovrebbe avvenire in Cina già entro la fine di questo mese mentre per il lancio a livello globale probabilmente ci sarà da avere pazienza almeno sino a novembre e sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo il nuovo modello di punta di OnePlus si andrà a posizionare.