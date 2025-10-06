Nonostante manchi ancora qualche giorno alla sua effettiva uscita sui mercati tutto il mondo, le prime immagini dal vivo di OPPO Find X9 avrebbero svelato il suo design, assieme a diverse specifiche tecniche della nuova serie, che comprende al suo interno anche OPPO Find X9 Pro: scopriamone insieme tutti i dettagli e le principali funzionalità.

OPPO Find X9: design dal vivo e specifiche tecniche

Secondo quanto riportato dall’utente Debyan Roy sul social network X, OPPO Find X9, che qui fa mostra di sè dal vivo nella sua colorazione Red, presenterà un display OLED di tipologia LTPO da 6,59 pollici di diagonale, con risoluzione 1,5 K e una frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz. Le immagini dal vivo, in particolare, metterebbero in mostra la colorazione Rossa. Tutto sarà alimentato da una batteria da 7025 mAh di capacità, che supporta una ricarica da 80 W di potenza. Nel caso del comparto fotocamere troveremo tre sensori da 50 megapixel ciascuno, abbinati a una fotocamera frontale da 32 megapixel.

Passiamo poi al “fratello maggiore” OPPO Find X9 Pro, che nelle immagini trapelate in Rete si presenta nella sua colorazione Silver e dovrebbe offrire dalla sua un display OLED piatto di tipologia LTPO da 6,78 pollici di diagonale, anche in questo caso con risoluzione 1,5 K e una frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz. Leggero passo in avanti per la batteria, che passerebbe in questo caso a 7500 mAh di capacità, con supporto alla ricarica da 80 W di potenza. Il comparto fotocamere presenta poi due sensori posteriori da 50 megapixel e un sensore da 200 megapixel, accompagnati da un sensore frontale da 50 megapixel.

A questo leak si aggiungerebbe poi un post dell’utente Avishek Saha Argho sulla piattaforma X, che mostrerebbe le presunte colorazioni disponibili per il mercato cinese.

Entrambi i nuovi modelli monteranno poi un sensore a ultrasuoni per le impronte digitali, utile per lo sblocco rapido dello smartphone, oltre che il chip MediaTek Dimensity 9500 (già confermato in precedenza dalla compagnia) abbinato a 16 GB di RAM e una porta USB 3.2. Vi ricordiamo infine che la presentazione ufficiale della nuova serie OPPO Find X9 è attualmente fissata per il prossimo 16 ottobre: attendiamo aggiornamenti in merito da parte della stessa OPPO, certi del loro arrivo nei prossimi giorni.