Samsung è senza dubbio una delle aziende più importanti per quanto riguarda il settore della fotografia mobile e nelle scorse ore ha annunciato quella che ha definito come “una nuova pietra miliare nell’innovazione dei pixel”: stiamo parlando di ISOCELL HP5.

Stando a quanto è stato spiegato dal colosso coreano, si tratta del primo sensore d’immagine al mondo con pixel da 0,5 µm, una soluzione che dovrebbe essere in grado di garantire agli utenti un notevole miglioramento per quanto riguarda la qualità di foto e video.

Le principali caratteristiche del sensore Samsung ISOCELL HP5

Il team di Samsung ci tiene a mettere in evidenza che il nuovo sensore, forte di una risoluzione di 200 megapixel, è capace di offrire sia scatti grandangolari estesi che uno zoom teleobiettivo cristallino.

Queste sono le principali caratteristiche di ISOCELL HP5:

risoluzione effettiva di 16.384 x 12.288 pixel (200 megapixel)

dimensioni dei pixel pari a 0,5 μm

formato ottico di 1/1.56″

registrazione video a risoluzione 8K a 30 fps, 4K a 120 fps e Full HD a 480 fps

ADC Accuracy a 10-bit

HDR Smart-ISO Pro

Il colosso coreano ha reso noto che ISOCELL HP5 sfrutta tecnologie avanzate come Front Deep Trench Isolation (FDTI) e Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG) per massimizzare la Full Well Capacity (FWC), soluzione che è in grado di garantire immagini più luminose, a dispetto di quelli che sarebbero i limiti delle dimensioni dei pixel.

E così, sempre a dire di Samsung, il sensore ISOCELL HP5 è capace di catturare immagini straordinariamente nitide e realistiche sia in ambienti luminosi che in condizioni di scarsa illuminazione (ciò pure durante lo zoom), forte anche di funzionalità come una versione migliorata di Smart ISO Pro e HDR sfalsato.

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche del nuovo sensore imaging di Samsung vi rimandiamo al sito ufficiale.

Stando alle ultime indiscrezioni, tra i primi smartphone che potrebbero adottare il nuovo sensore del colosso coreano vi dovrebbero essere i prossimi modelli top di gamma di OPPO e Vivo. Staremo a vedere.