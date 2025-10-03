Nel corso delle ultime ore, un nuovo rumor emerso in Rete avrebbe tolto il velo alle possibili specifiche tecniche della fotocamera frontale di Samsung Galaxy S26, la prossima serie di smartphone top di gamma della compagnia sudcoreana, suggerendo ben poche novità rispetto ai modelli precedenti: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy S26: cosa aspettarci dalla fotocamera frontale

Il giornalista Roland Quandt del portale WinFuture avrebbe condiviso alcune indiscrezioni sulla fotocamera frontale della prossima serie Samsung Galaxy S26 che lasciano ben poco spazio allo stupore. Coloro che speravano in netti miglioramenti rispetto alle generazioni precedenti rimarranno abbastanza delusi: si parlerebbe infatti un sensore da 12 megapixel, fondamentalmente lo stesso visto su Samsung Galaxy S25, uscito quest’anno.

A parità di risoluzione, dunque, le novità “minori” apportate da Samsung al nuovo potrebbero includere un sensore più ampio, o con un’apertura maggiore, fissata attualmente a f/2.2 dall’ormai lontano Samsung Galaxy S23. Nel frattempo la concorrenza non sta “con le mani in mano”: ricordiamo il recente lancio della serie iPhone 17 di Apple, che tra le novità salienti propone un sensore frontale quadrato, che consente di scattare foto panoramiche anche tenendo lo smartphone in verticale.

Nessun miglioramento sostanziale previsto anche per le fotocamere posteriori, che dovrebbero mantenere lo stesso assetto visto in precedenza su Samsung Galaxy S25. Come al solito vi invitiamo a prendere con le dovute pinze tali informazioni, trattandosi (per il momento) di pure e semplici indiscrezioni: attendiamo quindi eventuali conferme da parte della compagnia produttrice sudcoreana.

Vi ricordiamo infine che il lancio della nuova serie Samsung Galaxy S26 (che dovrebbe includere al suo interno i modelli Pro, Edge e Ultra), basandoci su quanto visto gli anni precedenti, è previsto indicativamente tra i mesi di gennaio e febbraio, con la presentazione in occasione di un evento Galaxy Unpacked dedicato.