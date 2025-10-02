Nel corso delle ultime ore, alcune indiscrezioni trapelati in Rete avrebbero svelato gran parte delle specifiche tecniche della nuova serie di smartphone HONOR Magic 8, che includerebbe al suo interno il modello standard e HONOR Magic 8 Pro: scopriamole insieme nel dettaglio.

HONOR Magic 8: tutti i dettagli sulla nuova serie

Partiamo prima di tutto dal modello base, che dovrebbe presentare un display piatto da 6,58 pollici di diagonale e risoluzione 1,5 K. Il nuovo smartphone di casa HONOR dovrebbe poi includere una batteria dalla capacità decisamente significativa, pari a 7000 mAh, con il supporto alla ricarica via cavo da 90 W di potenza. A fare la differenza con il modello Pro sarebbe proprio il supporto alla ricarica wireless, presente esclusivamente in quest’ultimo.

Passiamo poi al comparto fotocamere, dove troveremo un sensore principale da 50 megapixel, un sensore ultra-wide da 50 megapixel e un infine un sensore a periscopio da 200 megapixel. Sul lato anteriore, invece, HONOR Magic 8 dovrebbe presentare un sensore da 50 megapixel. Il nuovo modello dovrebbe essere disponibile alla vendita rispettivamente nelle colorazioni Black, White, Light Blue e Gold.

Passiamo poi al “fratello maggiore”, rappresentato da HONOR Magic 8 Pro, che dovrebbe presentare invece un display leggermente più ampio da 6,71 pollici di diagonale, curvo su entrambi i lati, con risoluzione 1,5 K. Leggero aumento previsto anche nella capacità della batteria, che arriverebbe ad una capacità di 7200 mAh.

HONOR Magic 8 Pro dovrebbe avere un peso di circa 222 grammi (anche se la compagnia potrebbe dichiarare un valore leggermente inferiore) e sarà disponibile presumibilmente nelle colorazioni Black, White e Blue, mentre appare ancora incerta la disponibilità della variante cromatica Gold, più certa per il modello base.

Entrambi i modelli saranno mossi dal nuovo chip top di gamma realizzato da Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 5, con un notevole salto in avanti nelle prestazioni. Vi ricordiamo che la presentazione del nuovo HONOR Magic 8 dovrebbe avvenire il prossimo 15 ottobre in Cina. Oltre alla serie HONOR Magic 8, la compagnia potrebbe presto lanciare il nuovo tablet HONOR MagicPad 3 Pro, mosso anche in questo caso dal chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, che dovrebbe alimentare un display LCD da 13,3 pollici di diagonale con risoluzione 3,2 K e frequenza d’aggiornamento pari a 165 Hz, il tutto coadiuvato da una batteria da 12450 mAh di capacità. Rimaniamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito direttamente dalla compagnia cinese, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.