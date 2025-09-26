Pare che tra le novità a cui il team di sviluppatori di Samsung sta lavorando ve ne sia anche una relativa all’abilitazione di una gesture basata su un doppio tocco sulla parte posteriore della scocca degli smartphone Galaxy.

Negli ultimi anni solo alcune aziende hanno deciso di implementare una soluzione di questo tipo, che attraverso un doppio tocco sulla parte posteriore consente di attivare determinate app o funzionalità.

Al momento Samsung offre questa gesture tramite un’apposita applicazione da scaricare ma sembra che l’azienda abbia deciso di integrarla in One UI 8.5.

Scoperta una possibile novità di One UI 8.5

Dei riferimenti alla nuova gesture del doppio tocco posteriore sono stati scovanti nel codice di una versione leaked di One UI 8.5:

<string name=”double_back_tap_title”>Double back tap</string>

<string name=”double_back_tap_description”>Gently tap the back of the phone twice while the screen is on.</string>

C’è anche un elenco iniziale di funzioni che potrebbero essere abilitate da questa gesture, come l’assistente IA, la torcia, le notifiche, l’apertura di una determinata applicazione, le impostazioni sulla privacy dello schermo, la cattura di uno screenshot e le impostazioni rapide.

E così sembra che Samsung stia finalmente introducendo il gesto del doppio tocco nell’interfaccia personalizzata dell’azienda, una novità che sarebbe certamente accolta con favore da coloro che, al momento, per avere una funzione simile devono scaricare l’app RegiStar.

Tra i produttori che già offrono nativamente il supporto alla gesture del doppio tocco posteriore vi sono Google, Apple, Xiaomi e ASUS.

Ricordiamo che One UI 8.5 dovrebbe fare il suo esordio ufficiale all’inizio del prossimo anno a bordo della serie Samsung Galaxy S26.