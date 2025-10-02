Tra i modelli di smartphone in uscita entro la fine dell’anno, il nuovo Samsung Galaxy TriFold è senz’ombra di dubbio uno dei più attesi dal pubblico per il suo segmento inedito e le funzionalità annesse che porta con sè. Secondo un rumor emerso in Rete nelle ultime ore, in particolare, la stessa Samsung potrebbe presentare il suo primo modello a doppia piega a breve: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy TriFold: presentazione a ottobre?

Secondo alcune fonti anonime che hanno rilasciato alcune dichiarazioni al portale ETNews, il nuovo Samsung Galaxy TriFold potrebbe essere presentato il prossimo 31 ottobre. Non si tratterebbe però del solito evento Galaxy Unpacked a cui siamo da tempo abituati con le serie Galaxy S, Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold, bensì di una finestra di presentazione all’interno del summit della Cooperazione Economica Asia-Pacifico (conosciuta anche con l’acronimo APEC).

Questa non è di certo una sorpresa, dal momento che l’APEC stesso rappresenta un evento internazionale atto a promuovere l’economia della regione dell’Asia Pacifico. Ad ogni modo sarebbe a tutti gli effetti la prima presentazione in assoluto di un nuovo segmento per Samsung all’interno di questo specifico contesto, soprattutto considerando l’annuncio di quello che potrebbe essere a tutti gli effetti il primo smartphone a doppia piega della compagnia sudcoreana lanciato sul mercato.

A seguito del summit dell’APEC, il nuovo Samsung Galaxy TriFold (o G Fold che dir si voglia) potrebbe essere presentato al pubblico nei primi giorni di novembre. Piccolo posticipo quindi per la sua uscita, che stando ai precedenti rumor era inizialmente prevista per il mese di ottobre. Non si tratterebbe però di un lancio in “pompa magna”: secondo una fonte anonima, a seguito della sua presentazione si prevede una produzione iniziale di appena 50’000 unità, ad un costo che potrebbe avvicinarsi pericolosamente alla soglia dei 3000 dollari.

Tra le caratteristiche salienti del nuovo Samsung TriFold ricordiamo le funzionalità inedite di multitasking all’interno di OneUI, garantite dall’introduzione del nuovo aspect ratio del display, maggiormente sviluppato in larghezza rispetto a quanto visto finora sul “fratello minore” Samsung Galaxy Z Fold, arrivato quest’anno alla sua settima generazione.

Come sempre vi ricordiamo che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni provenienti da fonti non ufficiali, le quali dovranno conoscere una conferma (o eventuale smentita) dalla compagnia produttrice sudcoreana. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti direttamente da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.