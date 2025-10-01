Negli ultimi giorni, la pagina delle impostazioni di SOS Satellitare Pixel è comparsa accidentalmente su alcuni dispositivi di Google meno recenti, facendo sperare i relativi possessori che in arrivo ci fosse l’implementazione di tale funzionalità.

In reatà si tratta soltanto di un bug e il colosso di Mountain View pare non abbia in programma per le serie Google Pixel 7 e Pixel 8 l’implementazione di nuove funzioni satellitari.

SOS Satellitare Pixel non è in arrivo per Google Pixel e Pixel 8

Prima di proseguire, ricordiamo che la funzione SOS Satellitare Pixel è ufficialmente disponibile soltanto per i seguenti modelli:

Google Pixel 9 / Google Pixel 9 Pro / Google Pixel 9 Pro XL / Google Pixel 9 Pro Fold

Google Pixel 10 / Google Pixel 10 Pro / Google Pixel 10 Pro XL / Google Pixel 10 Pro Fold

Sui modelli delle serie Google Pixel 8 e Pixel 7, andando nel menu delle Impostazioni ed entrando nella sezione dedicata alla sicurezza e alle emergenze, è possibile visualizzare la voce SOS Satellitare Pixel tra SOS Emergenze e Rilevamento Incidenti. Se si tocca, si apre la stessa pagina introduttiva che è possibile vedere sulle serie Google Pixel 9 e Pixel 10, che spiega come funziona e consente di impostare le preferenze di condivisione per i contatti di emergenza e il proprio Account Google, con la precisazione che la funzionalità è inclusa gratuitamente per 2 anni.

Solo che si tratta di un bug, in quanto per i modelli precedenti a Google Pixel 9 non è previsto il supporto a tale funzionalità e, infatti, in queste schermate manca il tasto per avere una dimostrazione.

Il problema in questione verrà quindi a breve risolto da Google, con buona pace per i possessori di Google Pixel 7 e Pixel 8.