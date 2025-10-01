Prezzo sotto i 400€ per Motorola Edge 60 Pro: con il coupon eBay si scende a 393,11 € rispetto al listino di 649,00 €. Uno sconto concreto che rende molto interessante uno smartphone con display pOLED 6,7″ 1.5K 120Hz, batteria 6.000 mAh e 12 GB di RAM. Il codice promozionale TECHOCT25 abbassa ulteriormente il prezzo di carrello. Ecco i dettagli:

Motorola Edge 60 Pro: specifiche e perché vale al prezzo in offerta

Pensato per chi cerca autonomia e prestazioni, Motorola Edge 60 Pro punta su un hardware bilanciato e su una costruzione robusta. Le principali specifiche:

Display pOLED 6,7″ 2712×1220 (1.5K), 120Hz , lettore d’impronte sotto-schermo, luminosità di picco fino a 4.500 nit dichiarati.

, lettore d’impronte sotto-schermo, luminosità di picco fino a 4.500 nit dichiarati. SoC MediaTek Dimensity 8350 Extreme (4 nm) , fluido nell’uso quotidiano e solido anche nel gaming.

, fluido nell’uso quotidiano e solido anche nel gaming. 12 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB UFS 4.0 : tanta memoria veloce; assente microSD.

e : tanta memoria veloce; assente microSD. Batteria 6.000 mAh (chimica silicio-carbonio), ricarica TurboPower 90W e wireless 15W .

(chimica silicio-carbonio), ricarica e . Tripla fotocamera : principale 50 MP OIS , ultra‑grandangolare 50 MP con AF e macro, tele 10 MP 3x ; selfie 50 MP ; video fino a 4K/30.

: principale , con AF e macro, ; selfie ; video fino a 4K/30. Audio stereo , IP68/IP69K e MIL‑STD‑810H per resistenza a polvere, acqua e stress ambientali.

, e per resistenza a polvere, acqua e stress ambientali. Android 15 con MyUX/Hello UI, 3 major update di Android e 4 anni di patch di sicurezza.

Nell’uso reale spiccano autonomia e fluidità generale; il display è nitido e ben calibrato (certificazione Pantone), mentre la dotazione memoria a 512 GB è un plus raro in questa fascia di prezzo. Tra i limiti: niente uscita video via USB‑C, stabilizzazione elettronica video migliorabile in movimento e Moto AI non ancora pienamente localizzata in italiano. La confezione include cavo USB‑C e cover; assente il caricatore.

Offerta e prezzo su eBay: sconto, coupon e disponibilità

L’offerta attuale su eBay propone Motorola Edge 60 Pro (configurazione 12/512 GB, colore grigio) a 393,11 € utilizzando il coupon TECHOCT25 alla cassa. Prezzo di partenza in pagina: 479,90 €; sconto effettivo di 86,79 € dal prezzo eBay (circa −18%), oppure −255,89 € rispetto al listino ufficiale di 649,00 € (circa −39%).

Per chi cerca uno smartphone completo con tanta memoria, autonomia da due giorni e resistenza elevata, il prezzo sotto i 400 € rappresenta un punto di valore raro nella fascia medio‑alta.

Per ricevere in tempo reale le migliori offerte tech, iscrivetevi a PrezziTech su Telegram: https://t.me/prezzitech — Per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto, seguite ErroriBomba: https://t.me/erroribomba