Nel corso delle ultime ore sono stati presentati i primi dettagli di HONOR MagicPad 3 Pro, nuovo modello di tablet con specifiche di tutto rispetto: scopriamole insieme.

HONOR MagicPad 3 Pro: le specifiche tecniche

Sul lato anteriore di HONOR MagicPad 3 Pro troviamo un display da 13,3 pollici di diagonale con risoluzione 3,2 K (3200 x 2136 pixel, per l’esattezza), una frequenza d’aggiornamento da 165 Hz e la certificazione per la salvaguardia della salute visiva.

Al suo interno monta il nuovo chip top di gamma realizzato da Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 5, che assicurerà un salto in avanti nelle prestazioni rispetto al modello precedente, con la presenza dell’interfaccia proprietaria MagicOS 10 che permette di interconnettersi ad altri sistemi operativi, trasferendo facilmente file con iOS, HarmonyOS, Android e altri ancora. Il nuovo modello è alimentato da una batteria da 12450 mAh di capacità. Il tablet è accompagnato da una tastiera e da una stilo, utili per la creatività e la produttività.

Tra le caratteristiche salienti troviamo inoltre il chip proprietario HONOR E2, che consente di gestire con maggiore efficienza l’energia a disposizione, migliorando così l’autonomia del dispositivo. Nel caso del comparto fotocamere posteriore figurano due sensori con flash LED, di cui però non sono ancora state svelate le esatte specifiche tecniche.

HONOR MagicPad 3 Pro sarà disponibile sul mercato cinese verosimilmente nel mese di ottobre (in concomitanza con la presentazion della nuova serie di smartphone HONOR Magic 8), nelle colorazioni Starry Gray, Floating Light Gold e Moon Shadow White. Non conosciamo ancora il listino prezzo per le diverse configurazioni del nuovo tablet né tantomeno indicazioni sul periodo d’uscita sul territorio europeo, pertanto non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito direttamente da HONOR, certi del loro arrivo nel corso delle prossime settimane o mesi.