La prossima gamma di flagship Android non sarà ovviamente firmata tutta Qualcomm: quest’oggi OPPO ha annunciato che la serie Find X9 sarà dotata a livello globale del chipset di punta MediaTek Dimensity 9500, realizzato con una rivoluzionaria struttura All-Big-Core di terza generazione e potenziato con il Trinity Engine per la massima efficienza.

La serie OPPO Find X9 arriverà a livello globale con MediaTek Dimensity 9500

Nella serata di ieri Qualcomm ha presentato ufficialmente il suo Snapdragon 8 Elite Gen 5, che sarà proposto su diversi modelli, ma il principale “rivale” non vuole essere da meno: il chipset di punta di MediaTek, il Dimensity 9500 presentato i giorni scorsi, sarà proposto a livello globale sulla serie OPPO Find X9.

I nuovi smartphone Android di OPPO potranno contare su un chipset ad alte prestazioni e dall’elevata efficienza, anche grazie al Trinity Engine della casa cinese. MediaTek Dimensity 9500 introduce un’architettura CPU All-Big-Core di terza generazione, con un ultra-core da 4,21 GHz, tre core premium e quattro core ad alte prestazioni. Il nuovo design offre prestazioni in single-core fino al 32% superiori, prestazioni in multi-core fino al 17% superiori rispetto alla generazione precedente, riducendo al contempo il consumo energetico di picco fino al 55%.

La nuova piattaforma è dotata di GPU ARM G1-Ultra: offre prestazioni grafiche fino al 33% superiori, un’efficienza energetica migliorata del 42% e il supporto a un ray tracing paragonabile a quello di una console da gaming. Il tutto non potrà che giovare del sistema di raffreddamento personalizzato studiato da OPPO per la serie Find X9, che promette un gameplay fluido e ad alto frame rate, anche nei giochi e nelle impostazioni grafiche più impegnativi.

Il già citato Trinity Engine di OPPO introduce il primo Unified Computing Power Model di Android: si tratta di una soluzione che offre una modellazione computazionale a livello di sistema per CPU, GPU e DSU, raggiungendo una precisione sopra il 90% nella previsione dei consumi energetici e ottimizzando l’efficienza nei vari scenari di utilizzo.

Secondo le parole del produttore, la serie OPPO Find X9 rappresenterà il frutto del valore trasformativo di una partnership tecnologica solida e duratura, e costituirà la prova concreta dell’impegno congiunto di OPPO e MediaTek nel proporre esperienze d’avanguardia agli utenti globali.

OPPO Find X9 e OPPO Find X9 Pro arriveranno sul mercato cinese il prossimo 16 ottobre, ma la versione globale non dovrebbe tardare molto. Il nuovo chipset di MediaTek sarà affiancato da schede tecniche di livello, che si differenzieranno sotto alcuni aspetti (come il comparto fotografico). Per il momento, grazie alle indiscrezioni conosciamo una parte delle specifiche di entrambi i modelli.

Find X9 Pro dovrebbe proporre un display OLED da 6,78 pollici a risoluzione 1,5K con refresh rate fino a 120 Hz e sensore di impronte integrato, fino a 16 GB di RAM e 512 GB ad affiancare il Dimensity 9500, e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony LYT-828 da 50 MP, sensore ultra-grandangolare Samsung ISOCELL JN5 da 50 MP e teleobiettivo Samsung ISOCELL HP5 da 200 MP con zoom ottico 3x. La batteria dovrebbe arrivare addirittura a 7500 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 80 W e alla ricarica wireless da 50 W.

Find X9 dovrebbe scendere un po’ nelle dimensioni, grazie a uno schermo OLED da 6,59 pollici a risoluzione 1,5K. A livello fotografico, dovremmo trovare un sensore principale da 50 MP, affiancato a un sensore ultra-grandangolare da 50 MP e a un teleobiettivo da 50 MP. La batteria dovrebbe essere sempre molto generosa: i rumor puntano a 7025 mAh, sempre con ricarica rapida fino a 80 W. Per entrambi ci sarà la ColorOS 16 basata su Android 16.

Appuntamento dunque al 16 ottobre per la presentazione della serie OPPO Find X9. Ancora non abbiamo una data per il lancio globale, ma siamo sicuri che torneremo presto sull’argomento.