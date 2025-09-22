MediaTek alza l’asticella nel settore dei processori per smartphone con il lancio del nuovo Dimensity 9500, la piattaforma mobile più avanzata mai realizzata dall’azienda.

Presentato ufficialmente oggi 22 settembre 2025, il nuovo chipset si propone di ridefinire gli standard in termini di intelligenza artificiale on-device, gaming di livello console ed efficienza energetica, aprendo la strada a una nuova generazione di smartphone 5G top di gamma.

Con una CPU di terza generazione “All Big Core” e una GPU Arm G1-Ultra, il Dimensity 9500 promette prestazioni fino al 29% superiori in single-core e consumi ridotti del 55% nei picchi di performance. A tutto questo si aggiunge una NPU di nona generazione capace di raddoppiare la potenza di calcolo, garantendo esperienze di IA generativa più fluide, personalizzate e sicure. I primi dispositivi con a bordo il nuovo chip arriveranno sul mercato entro la fine dell’anno.

Prestazioni e IA: il cuore del Dimensity 9500

Il MediaTek Dimensity 9500 introduce una combinazione di potenza e risparmio energetico difficilmente eguagliabile. La CPU, che integra un ultra core a 4,21 GHz affiancato da tre core premium e quattro di supporto, sfrutta una memoria UFS 4.1 a quattro canali, capace di raddoppiare le velocità di lettura e scrittura. Questo si traduce in caricamenti più rapidi, multitasking senza rallentamenti e maggiore autonomia.

Sul fronte gaming, la GPU Arm G1-Ultra incrementa del 33% le prestazioni e del 42% l’efficienza energetica, introducendo interpolazione fino a 120 FPS e supporto avanzato al ray tracing in tempo reale. Un salto di qualità che, grazie anche alla collaborazione con i principali studi di sviluppo e con Unreal Engine, porta lo smartphone a livelli vicini alle console.

Ma la vera svolta è nell’intelligenza artificiale: la NPU 990 con Generative AI Engine 2.0 introduce il supporto ai modelli BitNet 1-bit, che riducono i consumi fino al 25%. Come risultato abbiamo tempi dimezzati nell’elaborazione di testi complessi, immagini in 4K generate in pochi istanti e assistenti virtuali capaci di apprendere e adattarsi all’utente.

Non meno rilevante il comparto fotografico: con Imagiq 1190 il Dimensity 9500 permette scatti fino a 200 MP, autofocus assistito dall’IA e video in 4K a 60 fps con effetto ritratto. Sul fronte connettività, il chip integra un pacchetto completo con 5G più efficiente, Wi-Fi ottimizzato e sistemi di posizionamento intelligenti.

Insomma, MediaTek rafforza la sua posizione di leader mondiale nei semiconduttori e si prepara a competere direttamente con i rivali di fascia alta. Gli smartphone equipaggiati con Dimensity 9500 sono attesi nel quarto trimestre 2025.