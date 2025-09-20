La schermata iniziale di Google TV è rimasta sostanzialmente invariata fin dal suo lancio nel 2020 ma pare che il colosso di Mountain View abbia deciso che è arrivato il momento di una ventata di novità e ha così iniziato a testare una leggera riprogettazione che modifica la navigazione.

C’è da precisare che rispetto alle altre piattaforme del colosso di Mountain View, in Google TV le novità vengono implementate ad un ritmo decisamente più lento, tanto che l’ultimo aggiornamento degno di nota (l’introduzione delle icone circolari) risale all’inizio del 2024.

La nuova interfaccia di Google TV

Attraverso un aggiornamento lato server il team di Google ha iniziato a testare nella versione 1.0.806977084 di Google TV Home una schermata principale leggermente ridisegnata.

La principale novità riguarda la barra di navigazione superiore di Google TV: la scheda “Libreria” è stata rimossa mentre la scheda “Per te” è diventata semplicemente “Home”.

Le schede “Live” e “App” appaiono in un riquadro a forma di pillola accanto a un pulsante di ricerca mentre in un secondo riquadro (sempre a forma di pillola) vi sono i pulsanti per le impostazioni e lo screensaver.

Ed ancora, un’altra modifica è rappresentata dall’immagine del profilo, nell’angolo in alto a sinistra, che ora contiene un menu a discesa con un selettore di profilo e quattro tasti (per la watchlist, la libreria, i propri servizi e le preferenze dei contenuti).

Non si tratta nel complesso di una riprogettazione rivoluzionaria per la piattaforma ma è comunque il primo vero aggiornamento dal suo lancio.

Al momento tale nuova interfaccia è in fase di test con una ristretta cerchia di utenti ma probabilmente a breve sarà implementata a livello globale.