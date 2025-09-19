Un’occasione da non perdere per chi cerca un nuovo smartphone di fascia media. Realme 14 Pro Plus crolla di prezzo su AliExpress, raggiungendo il suo minimo storico con uno sconto incredibile del 56%. Questo dispositivo, che unisce specifiche tecniche di alto livello a un design curato, diventa un vero e proprio best-buy. A questo prezzo, la concorrenza fatica a tenere il passo, specialmente considerando che su altre piattaforme come Amazon il prezzo si attesta intorno ai 309€ con l’applicazione di un coupon. Analizziamo nel dettaglio cosa rende il Realme 14 Pro Plus un affare imperdibile.

Realme 14 Pro Plus: specifiche da top di gamma a un prezzo imbattibile

Realme 14 Pro Plus si distingue nel segmento di fascia media grazie a una scheda tecnica che non teme confronti. Il cuore del sistema è il processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, un chipset che garantisce un equilibrio perfetto tra prestazioni elevate e consumi energetici ridotti, rendendolo ideale sia per il gaming che per l’uso quotidiano. Il display è un altro punto di forza: un pannello OLED curvo da 6.83 pollici con risoluzione di 2800 x 1272 pixel e refresh rate a 120Hz, che assicura un’esperienza visiva fluida e immersiva.

Il comparto fotografico è di altissimo livello per questa fascia di prezzo, con un sensore principale da 50MP affiancato da uno zoom periscopico Sony 3X che permette di catturare dettagli a distanza con una qualità sorprendente. L’autonomia è un altro fiore all’occhiello, grazie a una gigantesca batteria da 6000mAh supportata dalla ricarica rapida SUPERVOOC da 80W. La robustezza è garantita dalla certificazione MIL-STD-810H e dalla resistenza all’acqua.

Display : OLED curvo da 6.83″ (2800×1272), 120Hz, Corning Gorilla Glass 7i

: OLED curvo da 6.83″ (2800×1272), 120Hz, Corning Gorilla Glass 7i Processore : Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Fotocamera : Tripla fotocamera con sensore principale da 50MP e zoom periscopico Sony 3X

: Tripla fotocamera con sensore principale da e zoom periscopico Batteria : Enorme, da 6000mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 80W

: Enorme, da con ricarica rapida Memoria : Configurazioni con 8GB o 12GB di RAM e fino a 512GB di storage

: Configurazioni con 8GB o 12GB di RAM e fino a 512GB di storage Costruzione: Certificazione MIL-STD-810H e resistenza all’acqua

L’offerta su AliExpress nel dettaglio

L’opportunità di acquisto per il Realme 14 Pro Plus è attualmente disponibile su AliExpress a un prezzo senza precedenti. Il dispositivo viene proposto a soli 253,99€, un crollo vertiginoso rispetto al prezzo di listino di 579,99€. Si tratta di un risparmio netto di 326€, che corrisponde a uno sconto del 56%. L’offerta è particolarmente aggressiva se confrontata con il prezzo su altre piattaforme, come Amazon, dove lo stesso modello si trova a circa 359€, che può scendere a 309€ con l’applicazione di un coupon. La promozione su AliExpress è soggetta a disponibilità limitata, quindi è consigliabile agire rapidamente per non perdere questa occasione.

