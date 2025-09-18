Trovare un tablet con un display da 12.1 pollici a 120Hz e una batteria da 10000mAh sotto la soglia dei 150€ è un’impresa quasi impossibile. Xiaomi Redmi Pad Pro rompe oggi questa barriera, presentandosi con un’offerta a dir poco eccezionale. Grazie a un coupon esclusivo, il prezzo crolla a un minimo storico, rendendolo un best-buy assoluto per chi cerca un dispositivo versatile per produttività e intrattenimento senza svuotare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono così interessante e i dettagli di questa promozione imperdibile.

Xiaomi Redmi Pad Pro: un display da primato e potenza da vendere

Il punto di forza di Xiaomi Redmi Pad Pro è senza dubbio il suo ampio display da 12.1 pollici con risoluzione 2.5K (2560 x 1600 pixel). La fluidità è garantita da un refresh rate a 120Hz, una caratteristica rara in questa fascia di prezzo, che rende l’esperienza d’uso estremamente piacevole durante la navigazione, la visione di contenuti multimediali e il gaming. Sotto la scocca opera il processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, un octa-core efficiente che gestisce senza problemi multitasking e applicazioni per la produttività. La configurazione in offerta prevede 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, un abbinamento equilibrato per la maggior parte degli utilizzi.

L’autonomia è un altro fiore all’occhiello, grazie a una gigantesca batteria da 10000mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W, che assicura ore di utilizzo intenso lontano dalla presa di corrente. Il sistema operativo è il moderno Xiaomi HyperOS, che offre un’interfaccia pulita e reattiva. Completano la dotazione una fotocamera posteriore da 8MP, connettività Wi-Fi e Bluetooth 5.3, il tutto racchiuso in un corpo sottile e leggero, con un peso di soli 571 grammi.

Per ulteriori dettagli: Scheda tecnica Redmi Pad Pro

L’offerta al minimo storico su AliExpress

Questa incredibile promozione è disponibile su AliExpress, dove il prezzo di listino di 329€ viene letteralmente polverizzato. Attualmente, Xiaomi Redmi Pad Pro è proposto a un prezzo già scontato, ma il vero risparmio si ottiene applicando il coupon esclusivo. Inserendo il codice IFPVFXAV al momento del checkout, il prezzo finale scende a soli 138,67€.

Si tratta di un risparmio netto di oltre 190€, corrispondente a uno sconto di circa il 58% sul prezzo di listino. È importante sottolineare che l’offerta è soggetta alla disponibilità delle scorte e il coupon potrebbe avere una durata limitata. Si consiglia quindi di approfittarne il prima possibile per non perdere questa opportunità unica di acquistare un tablet completo e performante a un prezzo da entry-level.

