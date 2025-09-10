Continuiamo a seguire con grande interesse l’incessante lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti e l’introduzione di nuove funzioni o di modifiche grafiche, il tutto con l’obiettivo finale di garantire un’esperienza che possa essere sempre più piacevole.

Tra le novità in arrivo vi è anche quella relativa all’utilizzo degli indicatori di lettura blu uniformi per tutti i temi delle chat, in modo da consire agli utenti di vedere chiaramente quando i messaggi sono stati letti, indipendentemente dal tema che hanno scelto di usare.

Una piccola modifica in arrivo per WhatsApp

Nei giorni scorsi è emerso che gli sviluppatori vogliono mettere a disposizione degli utenti business la possibilità di scegliere un tema per le chat, personalizzando così ciascuna conversazione singola con un determinato colore (sono 38 le opzioni disponibili) e impostando poi uno sfondo tra quelli pre-caricati o scegliendolo dalla propria galleria.

Ebbene, pare che il team di WhatsApp stia introducendo alcuni miglioramenti per i temi delle chat, volti ad aumentare la chiarezza di alcuni elementi dell’interfaccia e a rendere l’esperienza complessiva più intuitiva: ci riferiamo, in particolare, all’utilizzo delle ricevute di lettura blu per tutti i temi delle chat.

Fino a questo momento le conferme di lettura in alcuni temi venivano visualizzate in bianco invece che nel tradizionale blu, ciò in quanto i segni di spunta in blu non si armonizzavano con i colori di alcune bolle dei messaggi.

In pratica, inizialmente il team di WhatsApp ha deciso di ignorare il colore blu predefinito in alcuni temi delle chat, così da migliorare l’accessibilità visiva (usando il bianco, le conferme di lettura risaltavano) solo che in alcuni casi tale soluzione poteva generare un po’ di confusione tra gli utenti sull’effettivo stato di un messaggio.

E così, sulla base dei feedback ricevuti, gli sviluppatori hanno deciso di tornare alle spunte di colore blu in ogni tema, implementate al momento soltanto per alcuni tester. Probabilmente nei prossimi giorni la loro disponibilità verrà estesa.

